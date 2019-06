Il confine Italia-Austria mai così suggestivo: il Passo rombo riapre in mezzo a muri di neve alti 5 metri

Il passo del Rombo, valico di confine che unisce Italia e Austria è stato riaperto in ritardo a causa delle abbondanti nevicate. Se avrete la possibilità di passarci adesso vi troverete ad affrontare una strada con muri di neve alti 5 metri ai lati.

Il passo del rombo, storico valico che conduce dall’Italia all’Austria è stato finalmente riaperto. L’apertura della strada che congiunge l’Alto Adige al sud Tirolo austriaco quest’anno è stata ritardata rispetto agli altri anni a causa dell’ingente quantitativo di neve caduta sulla zona nel periodo primaverile. Nei giorni scorsi, i lavoratori del servizio strade hanno dovuto lavorare alacremente per rimuovere dal manto stradale muri di neve alti 12 metri. Il lavoro è stato ultimato già da qualche giorno, ma a causa del brusco innalzamento delle temperature di questi giorni c’era il pericolo di improvvise frane.

Ultimate le pulizia di primavera al confine con l’Austria

Proprio dal servizio strade è giunta la comunicazione che i lavori di pulizia sulla strada di confine sono finalmente ultimati e a partire da domani mattina, il passo del rombo sarà finalmente disponibile per gli amanti delle strade di montagna. Il valico è infatti una delle strade preferite dagli amanti di auto e moto che si vogliono mettere alla guida in una strada di montagna ricca di tornanti. Per tutti loro comincia la stagione delle gite in auto e in moto che soddisferà il loro desiderio di guidare.