Luca Onestini assente alla finale del GF16: l’ex gieffino polemico su Instagram – VIDEO

Perché Luca Onestini non sarà in studio durante la finale del Grande Fratello 16?

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Luca Onestini, l’ex gieffino ha svelato che non sarà in studio stasera per la finale del Grande Fratello 16.

Onestini avrebbe voluto sostenere da vicino il fratello Gianmarco, lui stesso ci ha tenuto a precisare che non è stata una sua scelta quella di non essere presente.

Sul suo profilo Instagram aii suoi tantissimi fan ha infatti detto:

“La quiete prima della tempesta. Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no. Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.”

L’ex gieffino ha concluso dicendo: “Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza Gianmarco!”

