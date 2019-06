Nazionale turca maltrattata in Islanda: ad Emre porgono uno spazzolone del water

La nazionale turca è stata bloccata per 3 ore al controllo bagagli in Islanda. All’uscita dall’aeroporto un finto giornalista ha porto uno spazzolone del water ad Emre.

Da qualche ora il governo ed i media turchi lanciano strali contro l’Islanda per il modo in cui è stata accolta la nazionale di calcio nel Paese scandinavo. A quanto pare infatti, c’è stato un blocco al controllo bagagli per misure di sicurezza (il cui motivo non è stato precisato) che ha visto coinvolti tutti i calciatori e lo staff della nazionale. La procedura di perquisizione dei bagagli è durata per 3 ore.

Se ciò non bastasse, terminato la lunghissima ispezione, i calciatori sono stati assaltati dai giornalisti locali. L’ex interista Emre Belozoglou è stato ben disposto a rispondere alle domande, se non fosse che in mezzo ai professionisti si è mischiato un buon tempone locale che ha porto al calciatore uno spazzolone del wc al posto del microfono.

Nazionale turca maltrattata, l’indignazione del governo turco

Immediatamente dopo l’accaduto i responsabile della rappresentativa nazionale hanno contattato il governo turco per lamentarsi del trattamento ricevuto. Repentina anche la reazione del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu che ha annunciato una chiamata di protesta al collega islandese poiché ha ritenuto inaccettabile il comportamento tenuto sia in termini umani che in termini diplomatici.

Il ministro dello sport turco ha parlato addirittura di un episodio di razzismo ed ha deciso di imbarcarsi per Reykjavik per sostenere la nazionale turca per l’incontro contro l’Islanda. Da Oslo inoltre, hanno promesso un trattamento identico per il ritorno in Turchia qualora non dovessero giungere delle scuse ufficiali.