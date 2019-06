Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Giugno 2019: i Gemelli dovranno lottare, il Cancro vive un rallentamento

Lunedì 10 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Queste prime dieci giornate di Giugno sono state molto interessanti per i sentimenti, ma dal punto di vista del lavoro siamo ancora in una fase sperimentale. Naturalmente questo periodo così complesso può portare soddisfazioni ma anche qualche dubbio e sappiamo che la seconda parte dell’anno sarà importante ma è adesso che bisogna battere il ferro finché è caldo, quindi se ti fanno delle proposte, se hai una persona che ti può aiutare nell’ambito del lavoro, è ora che si vede la differenza. È una giornata che funziona bene anche per parlare di sentimenti. Molti Ariete in questo periodo riscoprono il desiderio, riscoprono anche la voglia di amare e poi questa forza potrebbe essere anche illimitata e mal gestita. In altre parole, bisogna stare attenti alla gelosia e lo dico in particolare alle donne del segno perché c’è una grande differenza tra uomo e donna. L’uomo punta molto sulla conquista, quindi all’inizio del rapporto è molto geloso e possessivo, poi tende a diminuire questa tensione. Invece la donna è sempre piuttosto attenta a ciò che fa il partner e soprattutto se ha a che fare con una persona che viaggia, che per motivi di lavoro insomma non è sempre presente, diventa particolarmente gelosa. Ecco, attenzione a non limitare un rapporto proprio con la gelosia;

Toro. Ti trovo piuttosto forte e deciso grazie a questo Saturno che resta ottimo fino alla fine dell’anno. Io poi penso che proprio la fine dell’anno darà modo di sviluppare un grande progetto, di cui non bisogna avere paura perché il Toro di solito- essendo un conservatore- quando nella vita riesce a ottenere dei punti fermi non si schioda da lì perché ha paura di perderli. Giornate valide e importanti quelle di sabato e domenica: lo anticipo da ora;

Gemelli. Per i Gemelli settimana molto confusa, di lotta, e tu vuoi provocare, provocare una persona che ti ha fatto del male, una persona che ti ha messo con le spalle al muro o sta cercando di bloccarti. Nell’ambito del lavoro non sono infrequenti i rapporti di conflittualità. Martedì e mercoledì saranno giornate importanti che ti danno la possibilità di discutere di situazioni rimaste bloccate da tempo. L’amore non si dimenticherà di te, anzi. Venere sta per preparare un piattino speciale;

Cancro. In questo periodo sei un po’ sotto pressione e hai notato che tutto quello che hai detto negli ultimi mesi è andato un po’ contro di te. Se tu pure hai una bella capacità di azione, agisci in buona fede, hai visto che molte persone invece hanno equivocato e quindi molte tue azioni sono state in qualche modo fraintese. Cerchiamo di non creare troppi problemi. C’è stato un rallentamento, una perdita a livello di opportunità, consensi, ma le prossime tre giornate possono comportare anche qualche momento di stress, soprattutto se intendi fare un lavoro nuovo che ti interessa ma che non hai mai fatto o da tempo non facevi più. Quindi è chiaro che tutto questo, lo dico anche agli studenti che devono affrontare un esame nei prossimi tre-quattro mesi, comporta un po’ di agitazione. In amore bisogna essere un po’ più presenti nella vita di una persona. Sai che ci sono stati tanti alti e bassi. Chi ha vissuto un doppio amore, è stato indeciso tra due storie, ora è un po’ più tranquillo ma ha trascorso una prima parte del mese piuttosto pesante.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questa nuova settimana può contare su Venere, Giove, Sole in ottimo aspetto. Quindi tu hai la possibilità di fare. Cerca di non strafare. Come ti dicevo anche ieri, mi pare, se io ho un oroscopo buono ma mi lancio dal ponte mi faccio male, quindi in questo periodo attenzione. Fai il passo giusto, senti anche quello che è giusto fare. L’unico limite potrebbe essere l’insoddisfazione perenne che capita sempre nel caso tu sia un po’ troppo preso da te stesso e questo potrebbe essere un problema anche per l’amore perché alcuni Leone– soprattutto quelli che non trovano l’amore da tanto tempo- sono troppo presi dalla propria personalità. Insomma, in altre parole, si dispongono in amore con un atteggiamento un po’ critico nei confronti degli altri. “Vediamo che sai fare, stupiscimi, fammi innamorare”: come se delegassi agli altri la nascita di un amore mentre le passioni devono nascere, prima di tutto, dentro di noi;

Vergine. Nonostante questa Luna nel segno, la settimana sarà molto impegnativa per ciò che concerne il lavoro. Questo non vuol dire che le relazioni non funzioneranno, ma la tua attenzione è tutta riposta sulle questioni pratiche e questo è sempre un tema dominante del tuo oroscopo perché la Vergine anche in amore pensa “Sì, ci vogliamo bene, però abbiamo bisogno di ordinarci, di mettere in ordine le questioni pratiche, economiche”. Non sei il tipo da due cuori e una capanna, ma questa volta non sei direttamente tu a cambiare o a voler cambiare certe cose: evidentemente, soprattutto nel lavoro, sei subordinato alle decisioni di qualcun altro;

Bilancia. La Bilancia avrà la Luna nel segno da martedì e nella classifica di fine Maggio ho inserito il tuo segno tra i più forti. Questo vuol dire che alcune responsabilità sono già in arrivo, anche se costano ansia e fatica, e poi c’è una sorta di grande interesse nei tuoi confronti. Tu pensi invece che ci sia una forma di irriconoscenza, soprattutto a livello lavorativo, rispetto a quello che hai fatto e dunque adesso- anziché pretendere le cose perché ti sei stancato di chiedere– aspetti che siano gli altri a mostrarti qualcosa di buono. Chi lavora in proprio avrà un buon successo personale;

Scorpione. Con Mercurio favorevole si possono finalmente avere delle risposte che non sono arrivate prima e anche in amore, tra qualche giorno, inizierà una fase più intrigante. Bisogna ricordare che in questo periodo lo Scorpione sta soprattutto pensando ai soldi, perché o si guadagnerà meno e già lo sai, oppure ci sono state troppe uscite di recente. Ecco perché (lo dico anche all’Acquario) molti potrebbero pensare di rivedere alcune questioni economiche, lavorare spendendo meno, lavorare magari trasferendo l’ufficio nella propria abitazione (è un esempio). Giovedì e venerdì potresti avere una buona ispirazione. Certo è che tutto quello che facevi prima non potrà essere fatto e quindi ci sono dei tagli. È chiaro che poi se c’è chi ha un mutuo, un prestito in corso ovviamente dovrà stare un pochino più attento. La cosa buona? Beh, Venere non è più opposta e questo riporta un po’ di passione, visto che agli inizi di Giugno c’è stato un po’ di conflitto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario parte con qualche dubbio. Per fortuna tu sei una persona che sa che alla fine le cose vanno bene, anche quando ti lamenti. Perché? Perché sei governato da Giove. Giove in astrologia rappresenta il lieto fine. Quindi, nelle complicazioni, nelle relazioni difficili, nelle situazioni più complesse tu sì, ti accanisci, cerchi di risolvere tutto ma poi pensi che sarà il tempo, galantuomo, che farà quello che tu non devi fare. Magari pensi di aver fatto un passo indietro anche in amore. Certo che alcune relazioni, nelle prossime settimane, saranno messe un po’ alla prova;

Capricorno. Le piccole o grandi vittorie degli ultimi tempi non consentono ancora un accesso diretto a quello che vorresti fare davvero, quindi non bisogna prendere tutto quello che è accaduto di recente come una sorta di affermazione ma solo di passaggio. Sappiamo che l’autunno sarà rivelatore per quanto ti riguarda. L’amore: le quattro settimane appena trascorse possono aver dato una scossa ad alcuni rapporti che si erano un po’ affievoliti ad Aprile., quindi “O con me o contro di me”. Il Capricorno non conosce mezze misure;

Acquario. Ti trovi ancora un po’ in balia delle situazioni e degli eventi che sono nati nelle ultime settimane. È probabile che ancora tu non abbia chiarezza nel tuo cuore, nella tua vita, e soprattutto questa volta bisogna preoccuparsi anche del lavoro, dei soldi. Chi ha un bene, chi ha una proprietà potrebbe pensare di vendere e comunque questo è un momento in cui bisogna prepararsi ad affrontare un periodo non di magra ma di revisione dei conti. In questa parte di Giugno si può recuperare anche un amore;

Pesci. Si parte un po’ sotto tono. In questo periodo bisogna ritornare a quale concetto di incomunicabilità di cui ho parlato tra Dicembre e Gennaio. Le coppie che non comunicano, che pur convivendo non riescono a trasferire le emozioni e che sono diventate un po’ troppo formali, potrebbero in questo momento avere ancora qualche problema. Passerà presto, però se c’è un conflitto familiare o personale bisogna tentare di risolverlo. Per quanto riguarda il lavoro aspettati grandi progetti. L’avvio ci sarà tra Ottobre- Dicembre, insomma quello è il periodo migliore, ma adesso attenzione a clausole, questioni legali cavilli, perché per far tante cose ci vuole un po’ di pazienza e forse anche il consiglio giusto.

Maria Mento