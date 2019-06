Sardegna invasa dalle cavallette. Il nuorese è in ginocchio, la Coldiretti lancia l’allarme

Le campagne della Sardegna invase dalle cavallette.

Stando a quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”, la provincia di Nuoro è stata praticamente messa in ginocchio dall’invasione di milioni di cavallette. Tutte le campagne che si trovano nelle zone comprese tra i comuni di Ottana e Olotana sono state devastate: una prima stima parla di ben 2000 ettari di terreno interessati da quella che viene definita una vera e propria sciagura.

Le aziende agricole hanno lanciato l’allarme, evidenziando come le cavallette stiano creando problemi serissimi che avranno conseguenze molto gravi. “La presenza massiccia degli insetti – spiega la Coldiretti – sta facendo terra bruciata di pascoli e foraggio ma infastidiscono anche le persone invadendo cortili e case coloniche”.

Per la Coldiretti è necessario “arare i terreni dove proliferano”

Come precisato dall’associazione di categoria, i mesi favorevoli per la loro diffusione sono quelli di giugno e luglio, ma anche in agosto la presenza è notevole.

“Si sviluppano nei terreni incolti, ma poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi – prosegue la Coldiretti – Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ora non si può rimediare, in quanto qualsiasi trattamento sarebbe poco efficace”.

L’unica soluzione fattibile, come precisa l’associazione di categoria, è provvedere ad arare i terreni, “soprattutto quelli incolti che rappresentano il luogo ideale per proliferare”.