Ostia, è emergenza ambiente: ritrovato morto, sulla spiaggia, un cucciolo di capodoglio

Un esemplare femmina di capodoglio, un cucciolo, è stato trovato morto e in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Ostia

Bruttissimo ritrovamento sulla spiaggia di Ostia, nella zona sud del centro laziale. Un cucciolo di capodoglio di sesso femminile, dalla lunghezza di circa 5 mesi, è stato ritrovato morto. Il cucciolo, spiaggiatosi, dovrebbe essere morto già da diversi giorni visto l’avanzato stato di decomposizione del corpo dell’animale.

Cucciolo di capodoglio morto sulla spiaggia di Ostia, la carcassa va messa in sicurezza

In corrispondenza del Lido “Il Gabbiano, che si trova sulla spiaggia nella zona sud di Ostia, è stato rinvenuto sulla battigia un cucciolo di capodoglio. Il cucciolo, una femmina, si è spiaggiato e ha così incontrato la morte. Il ritrovamento dell’animale è stato seguita dall’apposita segnalazione fatta alla Capitaneria di Porto, i cui uomini si sono subito recati sul posto per accertarsi della situazione insieme ai ricercatori della Oceanomare Delphis Onlus. Questi ultimi stanno portando avanti un progetto sullo studio e sulla difesa dei delfini del mare di Roma. Ora si provvederà a mettere in sicurezza il corpo del capodoglio, facendo in modo che le onde non lo portino via, al largo.

Cucciolo di capodoglio morto sulla spiaggia di Ostia, da chiarire il perché della morte

Come riportato dall’Agenzia Ansa, una volta recuperato il corpo si provvederà a effettuare un’autopsia che dovrà spiegare perché l’animale si sia spiaggiato e sia morto. Questo caso di spiaggiamento a Ostia è il secondo avvenuto in Lazio, dopo quello che lo scorso Febbraio aveva interessato una balena spiaggiatasi e morta sull’isola di Ponza.

Maria Mento