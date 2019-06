Marco Carta commenta la decisione del giudice, si scaglia poi contro gli haters – VIDEO

Marco Carta ringrazia coloro che lo hanno sostenuto, ringrazia anche gli haters per averlo reso più forte

Si torna a parlare di Marco Carta, il cantante lo scorso 31 maggio è stato arrestato per furto aggravato.

Nelle ultime ore il giudice ha rivelato che l’arrestato non era necessario, lo ha definito infatti illegittimo, a detta sua gli elementi di sospetto erano inconsistenti.

Dopo le parole del giudice il cantante su Instagram ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno creduto alla sua innocenza ancor prima che il giudice iniziasse a fare chiarezza in merito a tutta questa storia. Carta ha ringraziato anche la sua famiglia e i suoi colleghi per averlo sempre sostenuto.

Marco si è rivolto anche a tutti coloro che lo hanno preso in giro ed insultato dopo la vicenda del presunto furto. Queste le sue parole: “Ma grazie sopratutto a voi haters per avermi fatto capire che sono più forte di quanto pensassi, grazie per avermi reso più resistente. Grazie a voi, quando con i vostri tag nelle stories mi mandavate antitaccheggi in maniera allusiva, denigratoria e calunniante”.

Sara Fonte