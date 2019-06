Noemi, arriva la notizia tanto attesa: la bimba ferita a Napoli torna a casa

La notizia che tutti i cittadini italiani attendevano è finalmente giunta: la piccola Noemi, bimba ferita in una sparatoria a Napoli, è stata dimessa dall’ospedale e può fare ritorno a casa.

Per circa un mese le preghiere e le speranze di tutti i napoletani sono state rivolte alla guarigione della piccola Noemi. La bimba di 4 anni, infatti, era divenuta una vittima collaterale di una sparatoria avvenuta al centro della città partenopea ad inizio maggio. La piccola in quel momento si trovava in compagnia della nonna, una donna di 50 anni colpita da un proiettile al gluteo, ed è stata raggiunta da una pallottola che le ha perforato il torace.

Nei giorni successivi sono giunte notizie poco incoraggianti sul suo stato di salute: la bimba era stata operata con successo ma ciò nonostante stava lottando per rimanere in vita. I napoletani (compreso il sindaco) hanno fatto visita all’ospedale pediatrico in cui si trovava per lasciare messaggi e omaggi all’esterno del cancello. Qualche notte dopo la sparatoria è stata persino organizzata una fiaccolata in onore di Noemi. Insomma il buon cuore dei cittadini si è manifestato in tantissimi modi e tutti hanno condiviso la speranza che la bambina potesse fare ritorno a casa.

La guarigione di Noemi: la bimba ferita torna a casa

Segnali incoraggianti sono giunti dall’ospedale pediatrico alla fine del mese di maggio, quando la piccola Noemi si è svegliata dal coma ed ha cominciato a respirare da sola. In quel momento la possibilità che potesse fare finalmente ritorno a casa è stata concreta ed oggi è diventata realtà. La piccola è stata infatti dimessa dall’ospedale Santobono ed ha potuto fare ritorno nella casa di Poggioreale, quartiere non troppo distante da quella piazza Nazionale in cui ha rischiato di perdere la vita. Il peggio per Noemi è sicuramente passato, adesso l’aspetta un graduale ritorno alla normalità.