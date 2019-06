Riaperto il caso sull’omicidio di Pavone Canavese: il tabaccaio avrebbe sparato al ladro dal balcone

L’autopsia effettuata sul corpo del moldavo rimasto ucciso lo scorso 7 giugno, ha escluso una colluttazione fra ladro e tabaccaio. Il negoziante avrebbe sparato dal balcone di casa sua.

Clamorosa svolta riguardante l’omicidio avvenuto a Pavone Canavese nella notte fra il 6 e il 7 giugno. Ion Stavila, il ladro moldavo di 25 anni, sarebbe stato colpito dal tabaccaio alle spalle sul marciapiede di via Torino, a pochi passi dalla tabaccheria ‘Winner Point’. L’autopsia ha rivelato che i colpi di pistola sarebbero stati sparati dall’alto e alle spalle e non in seguito a una colluttazione, come aveva dichiarato il tabaccaio.

Secondo l’autopsia, Marcellino Franco Iachi Bonvin avrebbe sparato dal balcone ben sette colpi di pistola, senza mai scendere in cortile. Ion Stavila, insieme a due complici, aveva tentato di rapinare la ricevitoria del tabaccaio 67enne.

L’autopsia ha evidenziato la mancata colluttazione fra ladro e tabaccaio. Il 67enne ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa

Sia il tabaccaio che la moglie avevano dato un quadro diverso alla vicenda, evidenziando come gli spari erano stati necessari a seguito di una colluttazione. La ricostruzione confermata dall’autopsia, invece, cambia di molto la situazione. Il moldavo è stato colpito con uno solo dei sette proiettile sparati dal tabaccaio.

Non ci sono novità, invece, sulle ricerche dei due complici del ladro moldavo morto nella sparatoria e scappati subito dopo.