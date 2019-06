Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Giugno 2019: l’Ariete aspetta Agosto per l’amore, disagio sul lavoro per i Bilancia

Martedì 11 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’unico scoglio da superare è la posizione della Luna che oggi non è un granché. Questo può portare un po’ d’agitazione, ritardi, malesseri. Sai che quando una cosa non si fa al volo tu ti arrabbi. Perché? Perché sei la persona del fare, non sei la persona del rimandare, e quando ti metti in testa una cosa non conosci ostacoli. L’unico problema nasce quando magari in amore punti una persona che non ci sta o è lontana, però pensare che l’amore in questi giorni si rafforza è una cosa positiva e tra l’altro bisogna dire che guardando le stelle di Agosto quello sarà un mese di grande importanza. Sembra lontano ma arriverà, quindi chi ha una bella storia e vuole rafforzarla, o chi sta cercando un nuovo amore, dovrà contare sul mese di Agosto;

Toro. È vero che Urano, il pianeta dei grandi cambiamenti, da qualche settimana è nel tuo segno, ma questo non significa che devi per forza cambiare tutto quello che ti circonda. La realtà è che molti Toro si sono dovuti adattare a cambiamenti che non avrebbero desiderato, di tipo lavorativo, fisico, sentimentale, però la cosa importante è uscirne alla grande. Per esempio, quelli che l’anno scorso- negli ultimi mesi- hanno vissuto una crisi d’amore, una separazione, ora stanno meglio, e certe cose che l’anno scorso erano facili da gestire al momento sembrano più complesse ma alla fine porteranno una soluzione importante. Perché? Perché l’autunno sarà una stagione di grandi vittorie. Anche chi è stato male negli ultimi due mesi potrà recuperare in fretta;

Gemelli. Per i Gemelli è una buona giornata per parlare d’amore a una persona che ovviamente sa capire le tue parole. Anche per te, come per altri segni, Agosto sarà un mese di grande importanza. Va detto in generale che l’amore funziona un po’ meglio o quantomeno intriga più del lavoro, dove ci sono dei rallentamenti, ci sono delle tensioni, uno scontro con un capo o magari semplicemente delle questioni burocratiche, legali, contrattuali che portano dei pensieri. Contatti favoriti con altre città e occasioni propizie;

Cancro. C’è un po’ di stress perché Saturno opposto si fa sentire. Allora in questo periodo o devi fare troppe cose oppure stai iniziando un progetto, un lavoro, che porta delle preoccupazioni. Per esempio, se stai per fare una cosa nuova o di grande responsabilità, questo Saturno in opposizione non blocca l’iniziativa, per cui ti sarà assegnato un grande incarico, ma tu potresti essere molto preoccupato perché non sai come andrà a finire. Dovresti cercare di arginare questa tensione che proviene dall’esterno e che ultimamente si è riversata anche in amore. Però sono sincero: rispetto ai mesi di Aprile e Maggio, Giugno è più favorevole anche per quanto riguarda le iniziative sentimentali, più amico di coloro che hanno cambiato amore o per troppo tempo ne hanno vissuti due contemporaneamente.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, dall’anno scorso, se ha avuto un problema sentimentale ora lo sta risolvendo e tra l’altro va detto che questo è un periodo importante anche per il lavoro perché puoi fare tanto da qui ad Agosto. Addirittura per qualcuno anche Agosto, che di solito è un mese di vacanza, sarà impegnativo. Così come a Maggio ci sono stati gravi rallentamenti, ora nono possono arrivare delle bone soluzioni. L’unico consiglio che devo sempre dare al Leone è quello di non strafare, di non voler per forza vincere le sfide, perché altrimenti se hai questo senso di competizione rivolto nei confronti della vita rischi di andarti a cercare delle persone che siano un ostacolo per te (perché per vivere una battaglia c’è bisogno di un nemico), ed ecco perché a volte il Leone non se ne accorge ma in amore cerca la persona più complicata o sul lavoro cerca la situazione più difficile;

Vergine. Anticipo fin da ora che giovedì e venerdì saranno giornate decisive per le relazioni di lavoro. È un momento di forza che avrà il picco massimo negli ultimi tre giorni di Agosto. Quindi da qui alla fine di Agosto tu hai la possibilità di vivere un grande recupero. È un bellissimo cielo per chi ha vissuto una separazione e vuole recuperare, addirittura per chi ha una coppia stabile e vuole sposarsi, convivere. Sembra quasi che tu non voglia camminare da solo. Al momento hai bisogno di un aiuto, di una persona che ti sorregga;

Bilancia. In generale il 2019 è stato un anno faticoso, te ne sei reso conto, e c’è un senso di non dico disfatta ma di disagio che molti Bilancia vivono soprattutto nei confronti del lavoro, perché a fronte di tanto dare hai ricevuto molto meno in cambio. Sei vicino a sbrogliare la matassa e tra l’altro le relazioni che nascono in questo periodo sono favorite. Momento importante per capire come impostare una storia d’amore;

Scorpione. Lo Scorpione in questi giorni ha bisogno di risposte certe però è stranito, stanco. Ci sono state delle giornate nell’ultima settimana in cui veramente ti sentivi come bloccato. Lo dico in particolare a quelli che a Maggio hanno vissuto una forte crisi: bisogna sbloccare le proprie emozioni ed essere anche più positivi nei confronti del lavoro, dove è in arrivo un cambiamento di ufficio, di sede, anche di soldi perché va detto che (o perché ci sono delle spese in più o perché sarà ridimensionato il cachet) in questo periodo e nei prossimi mesi qualche soldino in meno potrà arrivare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario che non è soddisfatto ina more in questi giorni cerca un’alternativa in altre situazioni, magari anche nell’ambito del lavoro. Ogni tanto ti lasci andare a delle pericolose avventure. Il Sagittario ha bisogno di sentirsi sempre condottiero, di esplorare sempre nuovi orizzonti, e questo è molto bello però anche pericoloso perché si rischia di non avere mai stabilità. Raccomando di sviluppare interessi e amicizie nel fine settimana;

Capricorno. Sei molto rigoroso nei tuoi giudizi. Lo sei da sempre ma in questi giorni molto di più. Evidentemente devi fare una sorta di spartizione, ecco, operare una sorta di scelta nella tua vita che riguarda le persone che sono dalla tua parte e quelle che sono contro di te. Tu sei molto dolce e al tempo stesso anche freddo quando decidi di allontanarti da chi non ti merita. Al momento c’è uno stato di indecisione che riguarda anche l’amore. Attenzione a superare problemi del passato. Bisogna diventare più positivi nei confronti del futuro;

Acquario. L’Acquario è sempre in una fase di grande tensione, di grande disagio forse in certi casi. Poi bisogna ricordare che in questo periodo vince la creatività e anche il trasformismo. In effetti l’Acquario ora ha bisogno di trasformarsi, di vivere delle situazioni nuove adattandosi a circostanze che non sono proprio quelle ideali ma che sono quelle che il destino presenta. E ora è probabile che molte storie d’amore in crisi, in cui c’è troppa gelosia, siano parcheggiate o messe un po’ a repentaglio. Sembra che tu abbia abbassato la guardia dal punto di vista sentimentale;

Pesci. Spesso ti chiedo di essere positivo rispetto alle novità ma anche di non inguaiarti con storie parallele. Lo dico sempre a chi è in coppia da anni e non ha voglia, desiderio, coraggio di dire come stanno le cose. Tu spesso dici di un amore che è quello della tua vita, poi però dopo un po’ pensi che non sia così insano tradire. E allora? C’è qualcosa che non va? La realtà che il segno zodiacale dei Pesci è talmente forte, ma soprattutto emotivo, che detesta le disattenzioni, e quindi quando pensa di tradire (non è detto che arrivi a farlo) evidentemente pensa che in famiglia non ci sia protezione, che qualcuno è distratto. Nell’ambito del lavoro puoi lavorare a un progetto che però prima dell’autunno non sarà attuabile. Giornata di recupero dopo un lunedì un pochino pesante.

Maria Mento