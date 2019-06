Spaventoso schianto in Bolivia: nell’impatto muoiono due turisti 19enni

Un tragico schianto tra due veicoli nei pressi di un’attrazione turistica in Bolivia è costato la vita a due turisti inglesi di 19 anni.

Per qualunque ragazzo europeo un viaggio coast to coast in sud America rappresenta un sogno. Il continente latinoamericano trasuda un fascino particolare, poiché alla natura incontaminata si mischiano reperti storici di antiche civiltà, centri urbani e stili di vita distanti dalla nostra cultura. Con questa sete di conoscenza si approcciavano probabilmente alle meraviglie della Bolivia, i turisti britannici di soli 19 anni che ieri sono morti in un terrificante incidente stradale.

Secondo quanto si apprende dai media britannici i due ragazzi, Freddie Michael McLennan e George Joseph Atkins, si trovavano in auto con il 22enne locale Alberto Barco per raggiungere un sito turistico molto visitato, la Salar di Uyuni, distante centinaia di chilometri da La Paz, capitale della Bolivia in cui alloggiavano. Durante il tragitto, più o meno a 186 chilometri di distanza dalla città, la loro auto si è scontrata con un’altra che procedeva in direzione opposta.

Schianto Frontale in Bolivia: morte tre persone

L’impatto tra i due mezzi è stato talmente violento che le due auto si sono letteralmente accartocciate. Purtroppo il repentino intervento dei soccorritori non è bastato a salvare la vita ai due turisti britannici e all’autista. Nell’incidente sono rimaste ferite altre 4 persone, tre di nazionalità argentina ed una di nazionalità britannica. In queste ore l’ambasciata inglese a La Paz è in contatto con i familiari delle vittime per fornire informazioni e supporto. Anche il ministero degli esteri sta monitorando la situazione: “Stiamo dando supporto alle famiglie di tutti e tre i turisti britannici coinvolti nell’incidente e siamo in costante contatto con le autorità boliviane”, ha infatti dichiarato il portavoce del Ministero.