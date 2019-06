Tragedia vicino Taranto: un vigile del fuoco perde la vita in un circolo ippico a causa di un incendio

Il terribile incidente è avvenuto nel circolo ippico Horse Club Terra Jonica alle porte di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. Un vigile del fuoco di 54 anni ha perso la vita.

Un’altra morte sul lavoro. Un vigile del fuoco di 54 anni, Antonio Dell’Anna, ha perso la vita nel tentativo di spegnere le fiamme in un incendio avvenuto su un camion all’interno del circolo ippico Horse Club Terra Jonica, vicino San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto.

Il vigile del fuoco, in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, stava tentando di aprire un portellone del camion avvolto dalle fiamme, quando esso è esploso.

Tanti i messaggi di cordoglio. Questo quello della Cgil Vigli del Fuoco sul proprio account twitter: “Ancora una vittima sul lavoro, ancora un vigile del fuoco, ancora un lavoratore da ricordare non per ciò che ha fatto ma per ciò che non farà più. Ciao Antonio”.