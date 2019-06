Auto si ribalta e si schianta contro uno scooter, un morto e due feriti

Un centauro e morto e due donne sono rimaste ferite in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio

E’ uno schianto a dir poco tremendo e purtroppo costato la vita ad una persona, quello avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 giugno. Un incidente tragico e drammatico, verificatosi in via Lungo Bisagno d’Istria, in provincia di Genova, intorno alle 18.15, quando uno scotter è andato a scontrarsi contro un’auto che si è completamente capovolta. A bordo della moto c’erano un uomo di 45 anni, deceduto, ed una donna, trasportata in ospedale al San Martino in condizioni molto gravi; il sinistro è avvenuto di fronte all’uscita del casello autostradale di Genova Est: la donna è stata rianimata sul posto per diversi minuti prima che i sanitari la trasportassero al nosocomio.

Grave incidente stradale, le prime ipotesi

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi l’auto potrebbe essersi ribaltata prima andando poi a sbattere violentemente contro la moto. L’impatto non ha lasciato scampo al centauro, morto sul colpo. Anche la donna che viaggiava a bordo del veicolo è rimasta ferita seppur non gravemente. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale che si è occupata anche della gestione del traffico: si sono infatti inevitabilmente create lunghe code nel tratto interessato.

(Foto di repertorio)