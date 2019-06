Belen Rodriguez lascia Mediaset per approdare in Rai? Ultime news – VIDEO

Belen Rodriguez a breve dirà addio alla Mediaset?

Si torna a parlare di Belen Rodriguez, la bellissima modella argentina ha da poco condotto Colorado e Tu Si Que Vales su Canale 5 e Italia Uno, ma sembra proprio che presto lascerà Mediaset per approdare in Rai.

A rivelare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 12 giugno. Sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini si legge: “Il manager di Belen e Stefano ha in mente progetti per entrambi che non si fermano a Raidue. Belen e Stefano potrebbero ritrovarsi alla guida del Dopofestival.”

E ancora: “Ma c’è un ma. Belen, a metà luglio, dovrebbe iniziare le riprese di Tu si que vales. Se la presenza della showgirl dovesse consolidarsi in Rai,è ipotizzabile che non farebbe più parte del team e del programma di Canale 5.″

Sara Fonte