Investe un cavallo sulla Ostiense e muore, la vittima è un 52enne che viaggiava in scooter

Questa notte, poco dopo la mezzanotte, un uomo di 52 anni che viaggiava in scooter sulla Via Ostiense è morto dopo aver avuto un incidente. Ad un certo punto, sulla carreggiata, è apparso un cavallo che vagava da solo nello spazio percorso dai veicoli. Il centauro non ha potuto evitare l’animale e gli è andato addosso. Nell’impatto il cavallo è rimasto ferito a una delle zampe posteriori, ma il 52enne è caduto dal mezzo a due ruote ed è deceduto.

Investe un cavallo sulla Ostiense e muore, è successo nella zona dell’ex ippodromo

Investe un cavallo sulla Ostiense e muore, si cerca il proprietario dell’equino

Come rivela Today, sul posto sono arrivati- oltre agli agenti di Polizia e al personale del 118– anche gli agenti del GPIT e dei Gruppi IX Eur e XII Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Lo spiegamento di forze per cercare di capire, oltre all’esatta dinamica dei fatti, anche a chi appartenga il cavallo in fuga. L’animale, curato da un veterinario e trasportato al Centro Carni, dovrebbe possedere un microchip che permetterà di risalire al proprietario, al momento non ancora identificato.

Maria Mento