Cerimonia delle truppe militari: la Regina Elisabetta vieta la presenza di Archie

Tutta la famiglia Reale ha presenziato alla cerimonia delle truppe militari dal balcone di Buckingham Palace, ma la Regina Elisabetta ha escluso Archie.

Sabato 8 giugno (secondo sabato del mese) si è tenuta la tradizionale sfilata delle truppe armate dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, conosciuta in Gran Bretagna come Trooping the Colour. Come da tradizione i membri della famiglia reale hanno assistito alla manifestazione dal balcone di Buckingham Palace, ma in molti si sono accorti di un’assenza eccellente.

Sulla balconata, infatti, mancava l’ultimo arrivato della famiglia reale, il figlio di Harry e Meghan Archie Harrison Mountbatten-Windsor. I sudditi di sua maestà si sono chiesti il motivo della sua assenza, anche perché i tre figli di William e Kate erano tutti presenti, compreso il terzogenito Louis (1 anno). La risposta a questa curiosità è giunta tramite il ‘The Sun‘ che ha intervistato a tal proposito Ingrid Seward, direttore in carica del Magazine della Regina Elisabetta.

La Regina Elisabetta ha vietato la presenza di Archie

Secondo quanto dichiarato da Seward, l’assenza di Archie è una precisa volontà della Regina, la quale probabilmente ritiene troppo piccolo il bambino per un simile evento: “La Regina potrebbe benissimo aver detto che è troppo piccolo per accedere alla balconata, ed in effetti lo è”. La stessa Seward ha poi aggiunto: “La sua visione potrebbe essere che l’evento è fruibile dai bambini, ma non per quelli più piccoli di Louis perché devono essere in grado di comportarsi in maniera opportuna”. Insomma non si tratterebbe dell’ennesima prova di un favoritismo nei confronti di William e Kate, ma semplicemente di una regola per tutti: d’altronde nemmeno il piccolo Louis partecipò appena nato alla cerimonia dello scorso anno.