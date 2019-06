Eliana Michelazzo mostra nuove prove contro Donna Pamela – VIDEO

Eliana Michelazzo su Instagram ha fatto vedere ai suoi fan alcuni messaggi di Pamela Perricciolo

Eliana Michelazzo torna ad attirare l’attenzione del gossip, l’ex agente di Pamela Prati poche ore fa durante una diretta su Instagram ha fatto vedere ai suoi fan alcuni messaggi di Pamela Perricciolo.

Nei messaggi che le due si sono scambiate la Michelazzo accusa Donna Pamela di averle fatto credere che Simone Coppi fosse reale e di averla quindi ingannata.

La Perricciolo nei messaggi giura di non averla presa in giro, poi le posta un video in cui dice di aver preso tutti le ‘gocce’.

Eliana si è lasciata poi sfuggire un’altra rivelazione, i regali che diceva di ricevere dal compagno se li comprava da sola. Queste le sue parole: “Mi sono comprata dei regali e ho detto che me li ha regalati lui, io per far vedere che avevo accanto a me una persona che mi regalava cose me le compravo da sola.”

E ancora: “Adesso mi vergogno di quello che ho fatto e sto male, ma era così. Anche il fatto della macchina, che tu (Pamela Perricciolo, ndr) hai fatto pubblicare da FanPage, io avevo semplicemente detto che non potevo dire che la macchina me l’aveva regalata Simone perché se mi fermavano ad un posto di blocco che figura ci facevo?”.

La Michelazzo sta dicendo la verità? Lo scopriremo.

Sara Fonte