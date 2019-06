Francesca De Andrè e Gennaro a Live – Non è la D’Urso: nelle sfere c’è anche Giorgio Tambellini – VIDEO

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio affronteranno Giorgio Tambellini e non solo a Live – Non è la D’Urso

Va in onda stasera su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, tra gli ospiti della serata ci saranno anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, coppia nata al Grande Fratello 16.

I due affronteranno insieme le famose cinque sfere, in una di queste ci sarà anche Giorgio Tambellini, ex fidanzato della De Andrè. La storia d’amore tra i due è finita durante il percorso di Francesca al Grande Fratello 16, dopo che ha scoperto che il ragazzo l’ha tradita fuori dalla casa.

In studio ci saranno anche Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, le quali torneranno a parlare del finto Mark Caltagirone e non solo. Di certo ne vedremo delle belle, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto ciò che succederà.

Sara Fonte