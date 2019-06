83 anni lei e 44 anni lui, la storia d’amore di Simon e Edna: un’unione che supera le differenze

Una storia d’amore fresca e felice quella che l’83enne Edna Martin intrattiene con suo marito Simon (44 anni). Ma qual è il segreto per non far pesare così tanto la differenza d’età in una coppia?

Sua moglie ha praticamente quasi il doppio dei suoi anni e lui è un uomo che ha superato la quarantina. Fa scalpore, in Gran Bretagna, l’amore di Simon (44 anni) per Edna Martin (83 anni), l’anziana signora di cui l’uomo si dice innamorato e che ha sposato nonostante tutto. Nonostante l’abissale differenza d’età e nonostante le critiche che sono state mosse ai due per la loro relazione assolutamente fuori dagli schemi. A sentir parlare i diretti interessati, sembrerebbe proprio che la differenza di età non abbia alcun impatto sull’intesa sessuale e che la loro sia alle stelle. La storia di Simon e Edna è stata raccontata dal Daily Star e il tabloid ha anche lanciato un sondaggio online: “Cosa ne pensano i lettori delle relazioni tra persone che hanno età diverse?”. Circa 2800 persone hanno risposto. Come? Scopriamolo.

La storia d’amore di Edna (83 anni) e Simon (44 anni), come vivere un amore quando la differenza d’età è molta

Quando si parla d’amore, l’argomento “relazione sentimentale tra persone con differenza d’età” è sempre un tasto particolare da trattare. Non è solo la differenza d’età avvertita a livello fisico a portare, alla lunga, al disfacimento di una relazione. La differenza d’età, quando è molta come nel caso dei nostri Edna e Simon, può determinare nel partner più anziano una distanza che si traduce in un diverso modo di affrontare la vita e di approcciarsi con il mondo. Quella distanza generazionale che, appunto, separa i giovani dagli anziani rendendo spesso i due mondi non compenetrabili. Questi due fattori, fisico e mentale, non sembrano pesare affatto sulla coppia di sposini di cui vi stiamo raccontando. Edna Martin ha 83 anni. Suo marito Simon ne ha 44: quasi la metà. Orrore e raccapriccio, potrebbero dire i più. Ma a loro non interessa e l’unica cosa che sembra importare alla coppia è quella di vivere il loro amore al massimo delle loro possibilità. E forse il segreto è proprio questo: ricordare che, in fin dei conti, stiamo tutti invecchiando (non solo Edna).

La storia d’amore di Edna (83 anni) e Simon (44 anni), il sondaggio del Daily Star su love story e differenze d’età

Simon e Edna stanno insieme all’incirca dal 2003 e la loro è una relazione che ha superato parecchie avversità. Innanzitutto, quelle scatenate dall’altrui giudizio: c’era chi accusava la donna, all’inizio di quel legame, di voler per sé soltanto un toy boy. La coppia ha invece dimostrato di saper durare nel tempo e, anzi, spesso i due indugiano pubblicamente in atteggiamenti tipici dell’amore adolescenziale. Tutto per tenere viva la passione. Simon ha avuto dei problemi di salute, oltre alla sindrome di Asperger che gli è stata diagnosticata, ma questo non ha impedito a Edna di stargli vicino. Dopo settimane di corteggiamento, avvenuto tramite lunghe telefonate e lettere, la coppia si è scambiata il suo primo bacio e ha reso pubblica la sua unione nel 2005. Nonostante l’età importante di Edna, i due hanno dichiarato di avere una vita felice dal punto di vista sessuale, come qualunque coppia innamorata. La loro storia ha dato lo spunto al Daily Star per il lancio di un sondaggio sull’amore e sulla differenza di età tra le persone. Cosa ne pensano i lettori del tabloid? In 2800 hanno partecipato al sondaggio e questi sono stati i risultati: al 40% non interessa se una persona frequenti qualcuno più grande, per il 36% dei lettori l’età è solo un numero e per il 24% le differenze di età troppo elevate possono impedire a una relazione di funzionare.

Maria Mento