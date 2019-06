Laura Pausi furiosa contro chi sfrutta la sua immagine per promuovere diete – VIDEO

Laura Pausini su tutte le furie su Facebook, ecco cosa è successo

Laura Pausini è apparsa furiosa su Facebook, la cantante non sopporta chi utilizza la sua immagine a sua insaputa per promuovere delle diete.

La cantante ha consigliato ai suoi tantissimi fan di stare attenti e di non fidarsi di queste false pubblicità: “Sul web e sui social network continuano a circolare molti annunci pubblicitari ingannevoli, che sfruttano indebitamente e senza la mia autorizzazione la mia immagine per promuovere diete dimagranti. È tutto falso. Non ho mai autorizzato nessuno di questi utilizzi pubblicitari e i miei legali si stanno quotidianamente adoperando per farli rimuovere dal web e per denunciare i soggetti responsabili.”

La Pausini ha poi aggiunto: “Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta senza il necessario controllo medico. Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle vostre debolezze.”

Sara Fonte