Meghan “sgridata” da Harry, il comportamento che non piace al marito

Meghan Markle è stata ripresa dal marito Harry sul balcone di Buckingham Palace. Analizzando il video si capisce perchè

“Sgridata” dal marito sul balcone di Buckingham Palace. Attimi di imbarazzo per Meghan Markle, ripresa dal principe Harry per qualche distrazione di troppo. Almeno così è sembrato ai tantissimi che, nell’osservare le immagini trasmesse in occasione del Trooping The Colour, l’evento che annualmente celebra il compleanno della Regina Elisabetta, hanno notato uno scambio di sguardi ‘particolare’ tra Harry e consorte. Ma cosa è accaduto tra i due? Alcuni utenti hanno analizzato con attenzione le sequenze rimbalzate sul web e divenute in poche ore virali: l’ex attrice si è voltata verso il marito due volte e ad un certo punto il Duca di Sussex le avrebbe detto di voltarsi subito verso la folla.

Harry e Meghan, ‘turn around’

Un attimo di tensione dovuto proprio al momento di distrazione della 37enne duchessa di Sussex che probabilmente voleva chiedere qualcosa ad Harry il quale per tutta risposta gli detto ‘turn around’, ovvero ‘girati’. Lei allora, fino a poco prima sorridente, si è voltata mostrando un sorriso di circostanza ma faticando a nascondere l’espressione un po’ triste. Del resto in eventi come questo è obbligatorio, per i Reali, rispettare alla lettera il codice di comportamento legato agli impegni pubblici. Ma Meghan non lo avrebbe rispettato, voltandosi proprio mentre stava per partire God Save The Queen.