Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Giugno 2019: lo Scorpione ha sempre problemi di denaro, il Sagittario attende un Agosto positivo

Mercoledì 12 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’unica cosa che ti chiedo in queste ore è quella di non strafare, di non metterti a cavillare su tutto, di non pretendere che certe soluzioni siano immediate perché questo mercoledì comporta piccole insoddisfazioni e, d’altronde, dagli inizi dell’anno molti Ariete stanno vivendo momenti forti e di grande entusiasmo alternati ad altri di grande inattività o pigrizia che però non è voluta. È come se in questo periodo tu vivessi delle grandi emozioni, determinate anche da prove, questioni di lavoro che stai portando avanti, alternate ad altre di grande fermo che non dipendono da te. Per i più fortunati si prospetta un fine settimana interessante per i sentimenti. Lo sai che è un anno altalenante per quanto riguarda gli incarichi;

Toro. Quello che nel recente passato è stato difficile da affrontare, ora può essere superato meglio ed entro l’estate molti nati del segno potrebbero pensare a un figlio, a una casa, a una conferma sentimentale. Insomma, i più giovani potrebbero incontrare un grande amore. Tu sai benissimo cosa fare. Tra l’altro, per chi ha un’attività autonoma, indipendente, si prospetta un autunno veramente importante e adesso è il momento giusto anche per programmare qualche evento in vista dell’autunno, appunto, e dell’inverno;

Gemelli. Parlare di sentimenti, di emozioni, del rafforzare di un’amicizia adesso è giusto e sembra tutto più semplice. Non è così semplice, invece, la vita lavorativa perché da questo punto di vista ci sono state delle complicazioni e probabilmente anche tu hai vissuto delle tensioni di troppo. Se ci sono ancora dubbi bisogna lasciarli andare. Questioni legali, finanziarie: prima della fine dell’anno non se ne esce. Attenzione a non spendere troppo. Sabato e domenica giornate un po’ stancanti, quindi anticipa un po’ i tempi se devi chiedere qualcosa in famiglia o in amore;

Cancro. Di solito l’emotività gioca brutti scherzi. Tu sei un tipo che ama essere messo alla prova, però poi quando c’è finalmente qualcosa da fare o hai un incarico importante hai paura. Paura di sbagliare ed è questa la funzione di Saturno in opposizione, che in effetti potrebbe aver portato qualche blocco o ritardo, ma nella maggioranza dei casi ha portato o sta portando delle prove difficili da superare. Magari c’è chi da poco ha iniziato un nuovo percorso di lavoro, un nuovo progetto, un nuovo incarico, e quindi deve barcamenarsi in una situazione che è insolita. Devo darti un consiglio: cerca di recuperare l’amore perché Aprile e Maggio sono stati mesi un po’ pesanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone al momento sta cercando delle soluzioni dal punto di vista emotivo e relazionale e non detto che non arrivino perché, tra l’altro, questo giorno potrebbe portare qualche soluzione in più. Piccoli conflitti in famiglia perché tu hai il desiderio di fare tante cose e probabilmente hai a che fare con delle persone che cercano di limitare i tuoi orizzonti. Nell’ambito del lavoro lotta quotidiana. Sabato e domenica saranno due giornate, però, interessanti per i sentimenti;

Vergine. La situazione sentimentale potrebbe diventare un po’ confusa, soprattutto se sei diventato una sorta di paladino degli indifesi e spesso degli indifesi ti innamori. Le persone della Vergine hanno un forte senso di protezione nei confronti di chi è un po’ meno attivo, diciamo, nella vita pratica o ha bisogno di aiuto. Attenzione, però, a chi finge di essere sprovveduto solo per poter contare su di te. A te piace aiutare una persona a uscire da un problema, ad essere autonoma, ma certo detesti che poi pesi sulle tue spalle. Sabato e domenica saranno giornate rivelatrici in amore;

Bilancia. Momento interessante, con un giorno che offre l’occasione di mettersi in gioco dopo un periodo di tensione. Certo, Saturno dissonante qualche asperità la porta, per cui, ogni tanto ti senti poco stimato sul lavoro, ogni tanto pensi che tutto quello che stai facendo non abbia senso. Se non sei un capo e sei in attesa di un rinnovo potrebbe esserci qualche dubbio. Forse le persone a cui chiedi non sono affidabili? Oppure è cambiato il giro, ci sono altre persone di riferimento. Bisogna aspettare tempi migliori, ma non sottovalutare l’amore che può essere la valvola di sicurezza che scatta in un periodo in cui sei un po’ sotto pressione;

Scorpione. Lo Scorpione ha vissuto delle forti tensioni e forse dei cambiamenti da Urano. Certo è che molti forse ora devono far i conti con qualche entrata minore, devono rivedere il proprio budget o magari ci sono state delle spese in più. Di questo ho parlato molto anche agli inizi dell’anno, ma l’importante è superare la crisi. Certe attività lavorative proprio andranno tagliate, in qualche modo ridimensionate. Altre andranno spinte ma in maniera più rigorosa. Tre giorni di buone intuizioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Un periodo importante per il lavoro e d’altronde non sono pochi quelli che avranno qualcosa in più. Addirittura, quest’anno, Agosto sarà un mese di riferimento i primi quindici giorni e quindi non escludo che qualcuno lavorerà anche ad Agosto, oppure nelle prime giornate di Agosto, avrà modo di far valere le proprie opinioni, i proprio sentimenti. A te potrà sembrare di fare un passo indietro ma non sarà così se in amore affronti un discorso del passato. Alcune coppie sono incerte da questo punto di vista proprio perché non hanno affrontato al momento giusto dei problemi e poi non li hanno risolti;

Capricorno. È probabile che tu abbia buone idee ma in questo periodo non è facile trovare il modo di applicarle, mentre sarà eccezionale l’autunno. Siccome al Capricorno piace meditare, piace anche lavorare a lunga scadenza, credo proprio che questo sia il momento giusto per valutare tutti gli impegni, tutte le situazioni che poi saranno il tema dominante dei prossimi mesi. Hai tanti progetti in mente, vigorosi. C’è bisogno di una persona che presti il fianco alle tue opinioni: serve un alleato, la persona giusta con cui fare qualcosa di più;

Acquario. L’Acquario in questi giorni è molto preoccupato per questioni economiche, di lavoro e per un cambiamento che bisogna affrontare, però ricordiamo che l’Acquario è il segno dei cambiamenti quindi tutto sommato- anche se ci sono delle mutazioni nella tua vita- all’inizio potresti affrontarle con grande disagio e poi, nel tempo, con grande curiosità perché l’insolito attrae l’Acquario. C’è chi vorrebbe, in questo periodo, avere qualche soldo in più. In effetti il tema quattrini è quello dominante ma in senso negativo, nel senso che adesso vorresti fare tante cose ma devi ridimensionare alcune spese. Addirittura, chi ha un bene potrebbe venderlo per cercare di sanare perdite;

Pesci. Non è un caso se in questi giorni pensi più al lavoro che all’amore perché i sentimenti, soprattutto agli inizi dell’anno, hanno tradito le tue esigenze. Chi ama una persona da anni si deve chiedere perché a volte è attenta ad altre persone. Non è detto che ci sia una crisi d’amore, però inconsciamente forse vuoi farla pagare a una persona che non è stata così carina con te, che ultimamente magari ha pensato un po’ troppo al lavoro e non all’amore. Sei proprio tu a voler restare per conto tuo. In questo periodo hai bisogno di parlare con te stesso. Se hai detto stop a una relazione ora devi ragionare su quello che è successo negli ultimi tempi. Fase di recupero anche a livello emotivo.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

