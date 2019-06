Andrea Damante su Giulia e Iannone: “Soffro, ma provo a ricominciare” – VIDEO

Andrea Damante ha detto la sua su Giulia De Lellis e Andrea Iannone, l’ex tronista sta soffrendo

Al centro del gossip nelle ultime ore Andrea Damante, divenuto noto per aver partecipato in passato al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista.

Da giorni non si fa che parlare del presunto flirt tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, a quanto pare Damante non sapeva nulla del nuovo flirt dell’ex fidanzata.

In un’intervista rilasciata al settimanale Spy l’ex tronista ha ammesso che sta soffrendo per la De Lellis. Questo è ciò che ha detto: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare.

Damante ha poi svelato: “Giulia mi ha lasciato. C’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe”.

Sara Fonte