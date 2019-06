Dramma a Imola, cadavere di una donna ritrovato nel fiume Sarmento: si indaga

Il corpo privo di vita di una donna è stato scoperto questa mattina a Imola, intorno alle ore 06:30, da un passante che stava camminando nei pressi del letto del fiume Santerno

Macabro ritrovamento, stamane, per un passante che si trovava nelle vicinanze degli argini del fiume Sarmento, a Imola. In acqua, nei pressi di una chiusa, c’era il corpo ormai esanime di una donna. L’uomo ha subito dato l’allarme e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per iniziare le operazioni di recupero del corpo.

Cadavere di una donna nel fiume Sarmento, il copro scoperto da un passante

In un tratto di quel fiume Sarmento che scorre nella città di Imola (Emilia-Romagna), i Vigili del Fuoco hanno recuperato oggi il corpo privo di vita di una donna. Ci sono volute due ore di lavoro, dal momento dell’inizio delle operazioni di recupero, per strappare via il corpo alle acque, proprio nella zona di Via Tiro a Segno. In quel tratto di fiume si trova una chiusa. Un uomo, venutosi a trovare in quella zona intorno alle ore 06:30 di questa mattina, ha notato il corpo privo di vita e ha allertato i soccorsi. Sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche Carabinieri e Polizia. I primi hanno regolato il traffico sul ponte, mentre gli agenti di Polizia si stanno occupando di fare gli accertamenti del caso.

Cadavere di una donna nel fiume Sarmento, ancora sconosciuta l’identità della vittima

Secondo le notizie diffuse dai media, tra cui anche Il Resto del Carlino, sono ancora sconosciute sia l’identità della vittima sia le cause che possano aver portato la donna al decesso. Si tratterebbe, comunque, di una donna di 64 anni. La sua auto sarebbe stata ritrovata vicino al fiume, e quindi l’ipotesi del suicidio rimane contemplata tra le possibili varie ipotesi formulate in queste ore.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento