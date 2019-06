Elettra Lamborghini e Afrojack vicini alle nozze? Parla lei – VIDEO

Elettra Lamborghini e Afrojack pensano al matrimonio? Ecco cosa ha detto la cantante

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack, noto produttore discografico e dj.

I due convoleranno presto a nozze? In un’intervista rilasciata al settimanale Chi la Lamborghini ha detto: “Ne stiamo parlando. Lui è meraviglioso è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie. Non pensavo che l’amore potesse arrivare così, da un giorno all’altro.”

La famosa ed amata cantante ha poi aggiunto: “Io e lui volevamo fare musica insieme, invece ci siamo innamorati! E non abbiamo più fatto musica… Però abbiamo fatto altro. Io sono sempre stata una f**a di legno, pensavo che le persone si volessero attaccare a me per il mio nome e perché twerko.

Sara Fonte