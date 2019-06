Flat Tax, dopo il vertice a quattro parla Luigi Di Maio: “Il Ministro Tria non ha detto di no”

Nell’incontro a quattro avvenuto ieri tra il Premier, i suoi due vice e il Ministro Tria si è parlato dell’economia italiana e dell’ipotesi della realizzazione della flat tax

Un vertice a quattro ieri ha permesso al Primo Ministro Giuseppe Conte di interfacciarsi con i tre Ministri Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giovanni Tria. Si è parlato della difficile situazione economica dell’Italia, in bilico anche in Europa, e a quanto pare Giovanni Tria non avrebbe chiuso le porte all’ipotesi di una flat tax. Lo ha rivelato, dopo la fine dell’incontro, Luigi Di Maio.

Luigi Di Maio sulla flat tax, il risultato dell’incontro con il Premier e con i colleghi

Parlando ai microfoni di Radio Anch’io, Luigi Di Maio ha spiegato cos’è avvenuto ieri nell’incontro che lo ha visto in prima linea insieme al Premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Giovanni Tria. “Io ieri non ho visto il ministro Tria che diceva no, la flat tax non si può fare o non si può contemplare alcun tipo di deficit. Quando l’incontro è finito – ha specificato il Ministro del Lavoro – ci siamo alzati tutti quanti, il ministro dell’Interno non ha partecipato dopo a questioni più tecniche che riguardavano altri ministeri“. Il Ministro dell’Economia non avrebbe quindi detto categoricamente no all’applicazione futura della flat tax. In ogni caso, non ci sarà la manovra correttiva voluta dall’UE. Si investirà sulla crescita e nella manovra di fine anno si inseriranno le correzioni che vanno fatte, mettendo al centro gli italiani: così Luigi Di Maio ha continuato a parlare delle conclusioni tratte durante l’incontro con i colleghi.

Luigi Di Maio sulla flat tax, la tassa piatta si può rendere non iniqua

Matteo Salvini ha ribadito, durante il vertice economico, che la flat tax ci dovrà essere nella prossima manovra italiana. Pare che il Ministro sia stato incalzato da Tria che ha chiesto di sapere quali siano le coperture economiche portate a sostegno della tassa piatta. Il Ministro dell’Interno, prima di abbandonare la discussione per impegni precedentemente presi al Viminale, ha rassicurato sull’esistenza di un pacchetto già pronto che la Lega intende presentare a breve. Secondo Luigi Di Maio si può rendere la flat tax non iniqua. Come? “La flat tax può evitare di essere iniqua mettendo un tetto, perché se si devono abbassare le tasse, le dobbiamo abbassare per il ceto medio“, ha detto il Ministro.

Maria Mento