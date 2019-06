Francesca Cipriani sull’incontro con Matteo Salvini: “Il suo sguardo mi ha scombussolata”

Ad “Un giorno da pecora”, Francesca Cipriani ha parlato dei suo incontro con il vice premier Matteo Salvini, a “Pomeriggio Cinque”.

Che Francesca Cipriani abbia un debole per Matteo Salvini è cosa, ormai, risaputa. L’ex Pupa e concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha, finalmente, realizzato il suo sogno di incontrare il vice Premier. L’incontro in questione, come raccontato dalla stessa Francesca al programma radiofonico “Un giorno da pecora”, è avvenuto dietro le quinte di “Pomeriggio Cinque”:

“Finalmente ho conosciuto Matteo Salvini, la scorsa settimana a “Pomeriggio Cinque”, è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano. Gli ho detto: “Tu sei un grande uomo” e lui mi ha fatto un sorriso che mi ha fatta innamorare”.

E ancora:

“Dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffé con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto. Mi ha guardato il seno? No, mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho. Mica come il decolleté, che è 50% mio e 50% artificiale”.

Francesca Cipriani: “Sono zitella da circa tre anni”

Parlando proprio del suo seno ritoccato e del suo status sentimentale:

“Di seno avevo una quarta e sono arrivata ad un’ottava. Sono sempre zitella, da circa tre anni e non ho un flirt da due”.

Che l’incontro con Salvini possa essere il preludio di una bella storia d’amore?

Maria Rita Gagliardi