Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Giugno 2019: il Toro non deve avere paura di sbagliare, i Vergine hanno problemi in amore

Giovedì 13 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornate utili per rivedere un accordo di lavoro, per mettere a posto una questione di soldi sempre ricordando questa situazione di altalenanza che un po’ riguarda tutto il 2019, cioè a fronte di successi, novità, poi ci sono momenti di fermo e poi di nuovo partenze. Parlo, in particolare, agli imprenditori e ai liberi professionisti. Questo 2019 è un po’ ambiguo però attenzione perché questo è il periodo giusto perché l’estate potrebbe portare grandi novità, più dell’autunno e dell’inverno. L’amore può già recuperare da sabato;

Toro. In questo periodo sarà importante non sciupare occasioni che potrebbero presentarsi nell’ambito del lavoro. Ricordiamo che il top lo avremo tra Ottobre e Dicembre, quindi molti liberi professionisti, persone che possono gestire la propria situazione professionale in proprio, adesso hanno delle occasioni e stanno sviluppando dei progetti da varare a partire da Ottobre. Bisogna evitare la paura di mettersi in gioco e la paura di sbagliare: questo vale anche per l’amore;

Gemelli. Questo è un anno di lotte e anche per le questioni legali, per le vertenze. Lo sanno bene gli imprenditori, le persone che sono stanno cercando di recuperare dopo un periodo di fermo. C’è stato una sorta di incidente di percorso agli inizi dell’anno e ora bisogna riparare i danni, anche grazie all’aiuto di un esperto, di un legale. Le conflittualità sul lavoro e nella burocrazia restano, ma per fortuna l’amore è più sereno. Tra l’altro Luglio e Agosto saranno mesi utili per ripartire;

Cancro. Giovedì e venerdì giornate di recupero. Tutto quello che nasce in questo periodo da una parte porta preoccupazioni e dall’altra porta anche eccitazione. È il caso di tutti coloro che stanno iniziando un nuovo lavoro, che stanno vivendo un novo progetto: da una parte questo è bello e dall’altra porta tanta fatica. Troppe responsabilità. La realtà è che il Cancro è dominato dalla Luna, è “luminare”, e dunque un po’ come il Leone è protagonista, vuole stare al centro dell’attenzione, ma al contrario di altri segni zodiacali ha una profonda interiorità e quindi non conta solo l’aspetto esteriore. Conta anche quello che provi. Quindi, più cresci nella tua volontà di azione, più sei protagonista, più accetti responsabilità e più alla fine devi fare i conti col tuo essere un po’ fragile e soprattutto con la tua emotività. Dunque, attenzione. Se sei coinvolto da anni in un progetto, in un programma, ora devi dimostrare quanto vali. Le novità portano stress e quindi sei sotto gli occhi di tutti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Preparati a combattere per le tue idee. Questo non è un problema perché il Leone è un idealista e spesso, e anche soprattutto quando vede che tutti sono contro, eh allora si infervora. Quando tutti ti dicono “Non fare questa cosa” è il momento in cui tu la fai. Quelli che devono affrontare un esame, anche se si preparano bene, potrebbero essere raggiunti da una strana agitazione. L’amore può iniziare a prendere forma dopo un Maggio pesante;

Vergine. Giovedì e venerdì sono giornate di forza, anche se purtroppo in amore qualcuno non riconosce i tuoi meriti. Hai fatto tanto per mantenere in piedi un rapporto e adesso attenzione a non portarlo in balia dei venti. C’è da dire che il fine settimana comporta una sorta di test di verifica che fa riemergere molte complicazioni. Doppia prudenza con Sagittario e Gemelli;

Bilancia. La Bilancia dovrebbe programma fin da adesso le giornate di sabato e domenica e moderare quel giustificato senso di insoddisfazione che pervade e invade la vita. Un affare ancora non è arrivato al dunque e probabilmente anche chi è alla ricerca di una nuova identità chi vuole portare avanti un progetto, chi è in attesa di una riconferma, ancora non ha avuto delle risposte. Credo che ci sia qualcosa da rivedere anche in amore. Attenzione a dispute con un/un’ex;

Scorpione. Lo Scorpione, ad essere sincero, non è così coinvolto per quanto riguarda l’amore. In questo periodo, però, con la persona giusta al tuo fianco potresti fare delle scelte importanti che riguardano il futuro, anche di tipo lavorativo. Ora, non tutti ma molti Scorpione potrebbero anche pensare di iniziare un’attività con il partner. Accettare nuove proposte di lavoro andrebbe anche bene. Una riconferma è in arrivo ma a condizioni diverse dal passato. Si lavorerà in altri ambienti, in altri luoghi, con altre persone attorno e soprattutto a un prezzo diverso (credo in ribasso);

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Come ho spiegato in altre occasioni tu prendi fuoco facilmente per l’amore, dunque all’inizio una persona ti sembra la migliore in assoluto che tu abbia mai incontrato e poi puoi perdere colpi, soprattutto se questa persona non è come la desideri tu. Tu credi nell’amore basato sulla stima, quindi i controlli, le verifiche, le gelosie, non ti piacciono. Non è il caso di lasciare il certo per l’incerto. Ricordate, se amate un Sagittario, che più lo lasciate libero e più ritorna a casa, ed è anche vero il contrario;

Capricorno. Tanto per ricordare, gli ultimi due mesi in amore sono stati pesanti, ma anche nel rapporto con gli altri, nell’abito del lavoro ci sono state tante perplessità. Tu stai bene anche da solo però attenzione: i Capricorno che vivono una separazione poi difficilmente riprendono quota. Stanno talmente bene con loro stessi che iniziano a esser un po’ schivi nei confronti dei nuovi amori e delle nuove conoscenze. Questo è sbagliato perché sappiamo che andiamo verso una fine dell’anno a dir poco clamorosa. A giocarla bene sarà una rivincita quella che ti aspetta entro la fine del 2019;

Acquario. L’Acquario in queste 24 ore potrebbe tornare a essere agitato come lo è stato a Maggio, quindi attenzione nei rapporti familiari, attenzione nei rapporti di lavoro. Potrebbero ripresentarsi delle polemiche, delle tensioni, e questo vale anche per le questioni di carattere finanziario e professionale in genere, tanto che non sai più se ti vai di continuare o no una certa strada. Non è detto che le cose arrivino per forza come imposizione dall’esterno. Gli Acquario che sono stanchi di portare avanti un progetto, o semplicemente non si sentono più al centro dell’attenzione o soddisfatti, possono in prima persona imporsi e dire stop;

Pesci. In queste 48 ore c’è una bella volontà d’azione. Ricordo che adesso si progetta qualcosa che sarà attivo da Ottobre, con Novembre e Dicembre mesi di grande riferimento. Quindi gli imprenditori stanno lavorando a qualcosa di nuovo, però non è questo il momento giusto per lanciare un’idea: per sviluppala sì. Chi è solo per ora non cerca l’amore, mentre Luglio sarà un mese più convincente. D’altronde, bisogna ricordare che quando un amore non funziona tu stai davvero male e allora tenti di vendicarti. Chi è in coppia deve stare attento ai tradimenti e chi solo in questo periodo deve credere di più nelle relazioni. Isolarsi sarebbe un peccato. A volte il segno dei Pesci vive dei momenti di profondo romanticismo. Potresti, per esempio quando sei molto giù, fare una passeggiata nel verde, in una città che ti regala serenità. Anche da solo. A volte potrete incontrare delle persone dei Pesci che non vi salutano: non ce l’hanno con voi, non vi hanno proprio visto, perché quando sono immersi nei propri pensieri i Pesci non pensano ad altro che appunto a risolvere certe tensioni interiori che in questo periodo si rifanno vive. Ecco perché bisogna essere positivi, ottimisti e anche lungimiranti. Ricorda che la seconda e ultima parte dell’anno per te sarà la migliore.

