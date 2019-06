Pamela Prati svela perché ha mentito sui figli in tv: “Mi diceva Mark cosa fare” – VIDEO

Pamela Prati in tv ha mentito perché glielo chiedeva Mark Caltagirone

Si continua a parlare di Pamela Prati, la showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha spiegato perché durante le ospitate televisive ha sempre mentito.

A detta sua dietro alle sue bugie c’è sempre stato Mark Caltagirone. Queste le sue parole: “Quando andavo nelle varie trasmissioni ricevevo sempre indicazioni da Marco su cosa fare. Mi ripeteva che dovevo dire di conoscere i bambini e che li avevo vissuti, altrimenti loro ne avrebbero sofferto.”

La Prati ha poi aggiunto: “Mi veniva detto che piangevano quando non li citavo, mi accusavano di vergognarmi di loro perché erano cresciuti in un istituto e non miei figli biologici. Per convincerli che io, invece, ci tenevo, dicevo a tutti di conoscerli e manifestavo il mio orgoglio di essere la loro mamma.”

La showgirl dice la verità o sta continuando a mentire? Lo scopriremo.

Sara Fonte