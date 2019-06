Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono in crisi? Parla lui – VIDEO

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono in crisi, ecco cosa ha detto l’ex cavaliere

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Pochi giorni fa l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha scritto una lettera al compagno sul settimanale Di Più nella quale diceva di sentire diverso il compagno nell’ultimo periodo. Ursula a Sossio ha chiesto se la ama ancora e se ama la figlia che stanno aspettando.

In molti hanno quindi pensato che i due fossero in crisi. Dopo le continue domande da parte dei loro tantissimi fan a fare chiarezza ci ha pensato l’ex cavaliere. Sul suo profilo Instagram ha detto: “Mi prenderò cura di te, di lei, così come i miei figli e i tuoi. Sarò il tuo Lion King. La crisi? No grazie, siamo felici”.

Sembra quindi che non ci sia nessuna crisi tra loro, eppure in molti continuano a chiedersi come mai la Bennardo abbia detto quelle cose nella lettera. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per capire se tra Sossio e Ursula sia davvero tutto ok.

Sara Fonte