Due uomini e una donna per lei, parla Amelia Bambam: “Ho peferito il poliamore al matrimonio”

Amelia Bambam, 33 anni, è una donna statunitense con una storia amorosa così particolare da attirare l’attenzione dei media. La giovane ha raccontato la sua esperienza di poliamore

Amelia Bambam era una donna sposata ma, ad un certo punto, ha deciso di diversificare quella vita matrimoniale per vivere un’esperienza diversa: quella del poliamore. Secondo tale pratica, una persona può intrattenere diverse relazioni intime contemporaneamente e con il benestare di tutti i partner coinvolti in questo tipo particolare di legame. Raggiunta dai media, Amelia, che lavora a Portland (Oregon) come assistente sociale, ha raccontato come si è sviluppato il suo poliamore nei confronti di tre persone, due uomini e una donna. La sua storia è stata raccontata anche dal Daily Star.

Il poliamore raccontato da Amelia Bambam, prove di “matrimonio allargato”

La storia poliamorosa di Amelia Bambam è iniziata nel 2016. La donna, che oggi ha 33 anni, era sposata da 11 anni quando ha comunicato al marito di volersi seguire questa sua volontà di avere più relazioni contemporanee con diverse persone a conoscenza dei fatti, quindi senza tradire nessuno. Quello che si definisce poliamore, appunto. Il marito di Amelia le ha dato il suo benestare e da quel momento la donna ha iniziato a frequentare- oltre a suo marito– un uomo di nome Billy Talbert, conosciuto online su Tinder. Questa relazione, però, ha portato al naufragio del matrimonio di Amelia perché pare che il marito, nei fatti, non sia riuscito ad accettare queste frequentazioni extraconiugali. I due sono comunque rimasti in buoni rapporti, soprattutto perché hanno due figli da crescere.

Il poliamore raccontato da Amelia Bambam, la sua relazione con tre persone

Alla relazione con Billy Talbert si è poi aggiunta una seconda relazione, questa volta con una donna di nome Laurel Wood, conosciuta nel 2017. Dopo essere uscita con lei, Amelia l’ha presentata a Billy e i tre hanno iniziato a vivere una relazione poliamorosa, condividendo lo stesso letto. Le cose si sono però complicate circa un anno dopo, nel 2018, quando Laurel ha iniziato a vedere un altro uomo: il 35enne Jeremy Lankenau. Amelia ne è stata gelosa ma poi anche l’uomo è stato coinvolto nel giro del poliamore. Un piccolo dettaglio: i due uomini, Jeremy e Billy, pare non abbiano intimità tra loro. “Essere intima con tre persone è completamente naturale. Sono così innamorata di tutti loro, è una sensazione meravigliosa. La nostra attività sessuale è rilassata, in quanto possiamo stare con chiunque abbiamo scelto in qualsiasi momento, all’interno del quartetto. Tutti ci teniamo per mano e ci baciamo quando usciamo. Si può puoi dire che siamo innamorati. A volte riceviamo sguardi divertiti, ma ci limitiamo a riderci sopra. Ci siamo abituati.”, ha dichiarato Amelia commentando anche la reazione degli estranei a questo tipo sicuramente più inusuale di rapporto.

Maria Mento