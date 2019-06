Charlie Hebdo nuovamente nella bufera per la copertina sul mondiale femminile: “Sessista e vergognosa”

Charlie Hebdo finisce nuovamente al centro delle polemiche per la copertina satirica sul mondiale femminile, giudicata vergognosa e sessista.

Periodicamente Charlie Hebdo giunge al centro delle polemiche social per qualche copertina satirica che finisce per offendere una minoranza, una nazione o una confessione religiosa. Dopo le polemiche per la copertina sul rogo di Notre Dame, infatti, la rivista francese ha nuovamente attirato le ire dei social per una copertina sul mondiale femminile che si sta svolgendo in Francia proprio in questi giorni.

La nazionale transalpina è una delle favorite della competizione, sia per talento che per il fatto di essere le padrone di casa e di poter contare sulla spinta del pubblico. Anche Charlie Hebdo ha voluto esprimere il proprio sostegno alle ragazze che si giocano il mondiale, ma a modo proprio: nella copertina si vede l’immagine di una vagina che fagocita un pallone, accompagnata dalla scritta: “La mangeremo nel corso di un mese”.

Critiche alla copertina di Charlie Hebdo: “Sessista e vergognosa”

Non appena la copertina è uscita in rete, utenti da ogni parte del mondo hanno mostrato il proprio risentimento per quella immagine. Per tutti, o quasi, si mette in ridicolo la professionalità delle atlete e si ridicolizza il loro impegno per una competizione così importante. Inoltre l’aver incentrato la copertina sull’organo riproduttivo della donna è stato visto come un comportamento sessista e oggettualizzante.

I commenti sui social sono molto duri, un utente ad esempio ha scritto: “Avete preso rispettabili calciatrici da ogni parte del mondo e le avete sessualmente oggettualizzate in maniera disgustosa”, un altro invece scrive: “Più sessista, irrespettoso e disgustoso di così non si può. Charlie Hebdo ha mostrato arroganza ed una volta di più ha dimostrato il perché il femminismo deve continuare a lottare”.