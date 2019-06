Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di venerdì 14 giugno 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 14 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, venerdì 14 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone l’evento “Ballata per Genova!”, attraverso il quale, personaggi del mondo della musica e dello spettacolo renderanno omaggio alle vittime de crollo del ponte Morandi. In seconda serata, va in onda una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Doppio ricatto, doppio inganno”: Jessica, una giovane divorziata, sta portando avanti una battaglia legale per la custodia del figlio contro l’ex marito, un avvocato senza scrupoli. Quando poi partecipa a una convention della sua azienda, fa la conoscenza di un attraente dirigente e la sua esistenza si complica ulteriormente: l’uomo comincia a ricattarla con un sex tape per cui chiede in cambio un’ingente somma di denaro. Jessica decide allora di chiedere aiuto alla sorella gemella Alessandra, finendo intrappolata in una rete di menzogne e omicidi. A seguire, il film “Cattive gemelle”.

Su Rai 3 va in onda il film “Smetto quando voglio-Ad Honorem”: Pietro Zinni è in carcere e con lui tutta la banda. Ma non possono rimanerci a lungo perche’ in giro c’è Walter Mercurio che è pronto a fare una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo. Ma chi è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano? La banda si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell’aiuto del nemico storico, Murena. Con lui dovranno evadere da Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare l’attacco che sta mettendo in piedi, un evento a cui parteciperanno centinaia di persone. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di cronaca nera di “Quarto grado”, seguito da “DonnAvventura-Summer Beach”.

Su Canale 5 va in onda il film “La battaglia di Hacksaw Ridge”: il film racconta la storia di Desmond T. Doss. Il giovane soldato e medico, impegnato sul fronte del Pacifico nella seconda guerra mondiale, ottenne la medaglia al valore malgrado il suo rifiuto di impugnare le armi. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Una notte da leoni 3”: Sono passati due anni dopo quello che è accaduto prima a Las Vegas e poi in Thailandia. Phil, Stu e Doug vivono tranquilli e senza particolari eventi che scuotano le loro esistenze, mentre Alan è l’unico del gruppo di vecchi amici che non ha ancora trovato uno scopo nella vita. Quando una crisi personale colpisce Alan e lo spinge a chiedere l’aiuto di cui ha bisogno, Phil, Stu e Doug non mancheranno di accompagnarlo in un viaggio on the road, durante il quale ne vedranno delle belle. In seconda serata, il film “Oggi sposi niente sesso”.

Su La 7 va in onda l’ultima puntata di stagione di “Propaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 una nuova puntata di “Bruno Barbieri-4 Hotel”.

