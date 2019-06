Eliana Michelazzo dedica un post a Stephan: “Finalmente ti ho guardato negli occhi” – VIDEO

Eliana Michelazzo dopo Live – Non è la D’Urso dedica un post a Stephan Weiler

Mercoledì 12 giugno Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso ha avuto l’opportunità di conoscere Stephan Weiler, l’uomo che credeva fosse Simone Coppi.

Per dieci anni la Michelazzo ha creduto di essere fidanzata e poi sposata con Simone Coppi, da poco ha però capito che l’uomo in realtà non esiste.

Weiler all’inizio era molto arrabbiato, dopo aver ascoltato la storia di Eliana ha però deciso di non denunciarla. Dopo la puntata la Michelazzo ha dedicato un post su Instagram a Stephan. Queste le sue parole: “Finalmente ti ho guardato negli occhi, ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni ma sapevo che non lo potevo fare ..era tutto nella mia testa.”

E ancora: “La cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me. E comunque esteticamente sarai sempre il mio ‘uomo ideale’.”

Sara Fonte