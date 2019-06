Grande Fratello 16 news, Ambra Lombardo: “Non parteciperei a Temptation Island Vip perchè sono gelosa di Kikò Nalli”

Al settimanale “Nuovo”, Ambra Lombardo, concorrente del “Grande Fratello 16”, rivela che non parteciperebbe a “Temptation Island Vip” perchè è molto gelosa di Kikò Nalli.

Il prossimo 17 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di “Temptation Island”. In attesa di conoscere le dinamiche delle coppie protagoniste della nuova edizione del programma condotto da Filippa Bisciglia, ad Ambra Lombardo, in una intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, è stato chiesto se parteciperebbe al reality show insieme a Kikò Nalli, ex marito della Vamp di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, con il quale ha iniziato una storia d’amore, all’interno della Casa del “Grande Fratello 16”. Ecco la risposta della bella siciliana:

“L’ho letto anche io… Ma bisogna dire che, da buona siciliana, io sono gelosissima e non so se questo programma potrebbe giovare alla nostra unione, dobbiamo ancora conoscerci e viverci. Se ci penso, mi viene in mente solo l’innumerevole quantità di coppie sfasciate uscite da quel reality e io tremo al solo pensiero”.

Ambra Lombardo: “Non ho lasciato il mio lavoro”

Parlando della vita professionale, Ambra ha specificato di non avere abbandonato il lavoro di insegnante:

“Ho solo temporaneamente lasciato la mia cattedra per dedicarmi di più al lavoro di modella, che facevo già prima del Grande Fratello. La mia vita non è poi così diversa da prima”.

