Marco Carta intervistato da Selvaggia Lucarelli: “Non parlo di Fabiana Muscas”

In seguito all’ospitata a “Live Non è La D’Urso”, dove in diretta è intervenuto in studio per difendersi dall’accusa di furto aggravato, Marco Carta ha rilasciato una lunga intervista a Selvaggia Lucarelli.

Marco Carta continua a difendersi dall’accusa di furto aggravato, in seguito all’arresto a “La Rinascente” di Milano, insieme all’amica Fabiana Msuscas, per il presunto furto di sei magliette per il valore di 1.200 euro. In attesa del processo che avrà luogo il prossimo 20 settembre e all’ospitata a “Live Non è la D’Urso” di due settimane fa, il cantante ha rilasciato una nuova intervista a Selvaggia Lucarelli per il “Fatto Quotidiano”.

Parlando delle magliette rubate, trovate nella borsa della Muscas, l’artista sardo ha dichiarato:

“Non sono sparite, le ho lasciate in cassa. Fabiana è un’amica carissima, ma non una fan. Lo shopping non lo abbiamo fatto sempre insieme. Come ha fatto a togliere l’antitaccheggio? Non lo so. La borsa in camerino non me l’ha passata, l’ha poggiata sulla sedia in camerino. Mi ha detto che la borsa le pesava. Se una persona si separa poi ha il tempo di fare delle cose. I video li ho visti e non solo per quel che riguardano me, so probabilmente quando è stata fatta la cosa. o avevo un jeans e una maglietta, dove li mettevo sette antitaccheggi? (…) E non si sa se quegli antitaccheggi sono di quelle magliette rubate anzi ovvio che no, perché non erano dello stesso quantitativo delle maglie”.

Marco sarebbe andato alla “Rinascente” anche il giorno prima del furto:

“È un punto a mio favore, io sono andato a prenotare delle cose che poi ho comprato”. Infine, chiede di non parlare più “di quella persona” (la Muscas) e di essere lasciato in pace. Sono andato dalla D’Urso perchè era giusto dire delle cose, ero spezzato”.

Marco Carta sull’accusa di furto aggravato: “Ci sto rimettendo la salute”

A causa dell’accusa di furto, Carta starebbe avendo problemi di salute:

“Capisco che abbiate perplessità, ma su questa cosa ci sto rimettendo la salute, vorrei meno foga verso di me”.

Maria Rita Gagliardi