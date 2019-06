Mondiali di calcio under 20, l’Italia chiude al quarto posto

Nella finale per il terzo e quarto posto del mondiale under 20, gli azzurri del CT Paolo Nicolato vengono sconfitti dall’Ecuador ai supplementari. Olivieri sbaglia un rigore a inizio supplementari; al 104° Mina sigla la rete decisiva per i sudamericani.

L’Italia non riesce a salire sul podio al mondiale di calcio under 20 in corso in Polonia. A Gdynia è l’Ecuador a imporsi nella finale terzo e quarto posto con il punteggio di 1-0 dopo i tempi supplementari, al termine di una partita molto tattica e nervosa soprattutto dal secondo tempo in poi.

L’Italia può recriminare per un calcio di rigore sbagliato da Olivieri a inizio supplementari (nell’occasione molto bravo il portiere sudamericano Ramirez a respingere la conclusione del numero 18 azzurro). È l’Ecuador a salire sul terzo gradino del podio, grazie al gol di Mina al 104° che trafigge Carnesecchi con un inserimento in area di rigore sugli sviluppo di un calcio di punizione.

Dopo il terzo posto ottenuto due anni fa in Corea del Sud, l’under 20 italiana resta fra le prime 4 squadre al mondo

Italia ed Ecuador si erano già affrontate durante questo mondiale nel girone: in quell’occasione fu l‘Italia a imporsi per 1-0 con un gol di Pinamonti.

Nonostante la sconfitta di questa sera, resta l’orgoglio azzurro per essere arrivati fino in fondo in una manifestazione internazionale così complicata. Questo ottimo risultato conferma il buon momento del calcio giovanile italiano: anche due anni fa in Corea del Sud la selezione under 20 disputò un ottimo mondiale chiudendo al terzo posto, dopo la vittoria ai calci di rigore sull’Uruguay.

L’epilogo di questo mondiale under 20 ci sarà domani sera con la finalissima fra Corea del Sud e Ucraina.