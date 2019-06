Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Giugno 2019: il Leone sente fatica, l’Acquario deve prendere le distanze dai problemi

Venerdì 14 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Weekend particolare per tutti quelli che vogliono pensare ai sentimenti in maniera più coinvolgente. Sto guardando le stelle di Agosto. Sembra un po’ presto per parlarne però qua bisogna iniziare a guardare quello che sarà il futuro perché io credo che molti Ariete abbiano le netta sensazione che siano state fatte molte cose ma che- a fronte di quello che è stato fatto- non ci sia un terreno solido su cui camminare per il futuro. in altre parole, che non ci siano certezze e in effetti per molti Ariete è stato un periodo magari anche di soddisfazioni ma sempre part-time. Questa invece è un’estate che può portare qualche solidità in più, anche in amore. Desideri rivelare un amore, parlare di sentimenti? Puoi farlo;

Toro. Uno dei segni più forti e stabili, non solo a livello di personalità, ma anche di intenzioni e direi intuizioni. Una delle intuizioni più belle può capitare adesso, con un picco massimo anche per l’autunno. Sapete che ci sarà tra Ottobre e Dicembre una situazione di grande forza che riguarda un po’ tutti i segni di terra. L’unica cosa che chiedo è di non dare spazio a persone non attendibili proprio perché in questi giorni tu hai bisogno di certezze attorno. Bisogna essere realisti. L’amore può diventare campo d’azione di esperimenti molto interessanti;

Gemelli. I Gemelli sono sempre curiosi di tutto e adesso forse sono curiosi di sapere come andrà a finire una questione legale, lavorativa, che non è andata bene. Chi deve contrastare una situazione legata alla burocrazia, chi magari ha speso troppi soldi e deve cercare tornare al risparmio: purtroppo negli ultimi mesi ci sono stati dei rallentamenti, forse per motivi fisici, forse perché c’è stato anche qualche malessere. la difficoltà è stabilire delle priorità. Mentre il lavoro, soldi, questioni burocratiche, sono un po’ a rallentatore, devo dire che l’aspetto emozionale e amoroso può dare qualche soddisfazione in più, anche se i Gemelli spesso vivono nel caos gli amori. Sabato e domenica si può avere di più;

Cancro. Non è un periodo difficile nel senso che possono anche arrivare delle buone cose. Ad esempio c’è chi inizia un nuovo progetto, c’è chi da poco ha iniziato una nuova mansione, però non sei sicuro di nulla. I casi sono due: o perché stai per fare una cosa nuova, quindi non ti sei mai adoperato in questo nuovo progetto, non hai esperienza, oppure perché ci sono dei blocchi, per esempio nel rinnovo di un accordo, di un contratto. È chiaro che qui sono più dubbiosi quelli che hanno un capo, dei riferimenti in alto, che non rispondono, che fanno i vaghi, che sono un po’ così “primule rosse”. È questo solito Saturno in opposizione, che ripeto non blocca ma evidentemente porta qualche dubbio. Attenzione alle finanze.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo momento deve cercare di raccogliere tutte le energie possibili e indirizzarle verso un porto sicuro, perché l’energia è importante ma se non la si indirizza bene si rischia di sbagliare. Questo è un ottimo cielo, addirittura ad Agosto avremo ancora di più, ma quelli che si sentono immediatamente pronti a fare una cosa, troppo sicuri di sé, rischiano di sbagliare se non prendono dei consigli, se non si consultano con qualcuno che ne sa di più. Ma stranamente tutto costa ancora più fatica del solito. In amore buone soluzioni, recupero da sabato. Io do anche una buona notizia per i cuori solitari. So che i Leone sono sempre molo esigenti, però può nascere una bella passione. Chi ha già una storia può verificarla sul campo;

Vergine. Questo per la Vergine è un venerdì interessante. Questo Giugno è stato un mese di vittorie, di soluzioni, però l’importante è mantenere un atteggiamento concreto, lungimirante. L’ho spiegato prima al Toro, lo dico anche a te: l’autunno sarà veramente molto bello. Ogni tanto avresti bisogno di essere un po’più rilassato, di stare un po’ meno in conflitto con l’ambiente circostante in amore c’è speranza perché in questo periodo hai la netta sensazione di dare più di quello che ricevi e addirittura anche quelli che si sono separati, che hanno una nuova storia potrebbero ufficializzarla;

Bilancia. La Bilancia ha una grande voglia di emergere ma soprattutto è anche un po’ nervosa perché ritiene di aver fatto molto bene il proprio lavoro (io non ho dubbi, perché tu sei una persona molto corretta), ma che qualcuno non si sia accorto di questa tua passione, di questa tua energia. Anzi, ultimamente ti è sembrato che più facevi le cose per bene e più c’erano persone che o facevano finta di nulla o addirittura ti davano contro senza un motivo ben preciso. Ogni tanto è giusto risvegliare i sentimenti: in questo momento è anche necessario anche fare chiarezza nel tuo cuore;

Scorpione. Lo Scorpione ha la Luna nel segno. È un venerdì utile per le intuizioni, per stare bene, poi Saturno favorevole– anche se si cade- ti porta non a farti male, in senso metaforico ovviamente. Per qualcuno sarà necessario cambiare gruppo, ruolo, ufficio, programma. Variazioni che non mancano di certo e che ora devono essere studiate al meglio. C’è da dire, però, che l’aspetto economico non è proprio soddisfacente e quindi, a fronte di spese maggiori o di guadagni inferiori, bisogna essere cauti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario non è detto che debba stravolgere completamente la sua vita. È molto probabile che in questi giorni debba parlare con persone che rappresentano il futuro lavorativo, che debba trovare una soluzione. Arrivano queste soluzioni, la parte centrale dell’anno è la migliore. Sabato e domenica, con la Luna nel segno, saranno giornate interessanti per le passioni. Attenzione nei rapporti in cui uno dei due è troppo geloso: il Sagittario non tollera atteggiamenti troppo coercitivi;

Capricorno. Weekend importante. Conferme. L’amore può essere ancora più rilevante. Alcuni progetti, possibili alleanze, non si sono concretizzati come avresti voluto ma non bisogna buttare tutto alle ortiche. Probabile anche che tu sia in società con persone diverse, che dall’anno scorso sia cambiato qualcosa in termini di ufficio, contatti, collaboratori. C’è confusione. L’estate fonte di qualche disagio, ma poi autunno e inverno portano qualcosa di più. Se ci fosse qualcuno che la pensasse come te, soprattutto in amore sarebbe più facile recuperare. Attenti a chiudere una storia con un Capricorno: lì per lì ci resta male, combatte affinché non finisca, ma poi quando prende atto che la storia è conclusa non torna più sui propri passi. Quindi chi esclude un Capricorno dalla propria vita poi non può ripensarci.

Acquario. L’Acquario è sempre più agitato. Senso di rivalsa, forse anche c’è una grande stanchezza. Potresti arrabbiarti nell’ambito del lavoro, se pensi che qualcosa non sia giusto. Poi qui bisogna prendere le distanze dalle eccessive spese e dai problemi di carattere professionale che possono riguardare anche un cambiamento netto. Va ricordato che le metamorfosi all’Acquario non dispiacciono affatto: magari si lamenta, pensa sia faticoso cambiare, però rimettersi in gioco, iniziare una nuova vita è sempre un esperimento interessante per un segno zodiacale che non vuole mai vedersi uguale al giorno prima;

Pesci. In questo venerdì la situazione professionale è spinta. Ho spiegato che questo è un anno in cui non si possono pretendere tanti soldi, però può arrivare una riconferma. Anzi, se c’è un accordo, un lavoro che devi in qualche modo, programmare, disporre, cerca di muoverti entro la fine di Luglio. Bisogna evitare dei conflitti in amore perché ci sono delle persone che si sono un po’ sentite messe da parte. Qui gli atteggiamenti sono due: c’è il caso dei nati Pesci che hanno chiuso una storia definitivamente e quelli che invece non hanno il coraggio di farlo perché, in fondo sono innamorati, non vogliono rinunciare a qualcuno, però si prendono delle piccole vendette; non dico tradendo ma comunque cercando degli svaghi. In questo momento però c’è una persona che vedi in maniera un po’ diversa, che vorresti collaborasse un po’ di più, che fosse vicina alle tue esigenze.

