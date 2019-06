Scimmia ruba fotocamera ad una famiglia, poi mostra un dito medio facendosi un selfie

Una vivace scimmia si è inserita negli scatti di una famiglia e, facendosi un selfie con loro, ha mostrato il suo lato goliardico esponendo un dito medio.

Le scimmie sono animali di un’intelligenza fuori dal comune e gli basta poco per imparare ad imitare comportamenti tipicamente umani. Se ne sono resi conto anche i coniugi Hicks sfogliando le vacanze di famiglia in Indonesia. Una volta sviluppate le foto, la coppia è andata a ripescare lo scatto fatto a Bali, più precisamente nella nota foresta delle scimmie di Ubud.

Mentre visitavano il parco nazionale infatti, una scimmia curiosa si è inserita nel loro autoscatto, posizionandosi di fronte all’obbiettivo come se si stesse facendo un selfie. Nell’esaminare quella foto, i due si sono resi conto di un dettaglio che in quel momento gli era sfuggito: la scimmia aveva fatto loro il dito medio.

La scimmia gli fa il dito medio, lo scatto diventa virale

A raccontare l’episodio al tabloid britannico ‘Mirror‘ è stata la moglie, la quale ha spiegato di aver trovato la foto per caso e di essersi lasciata andare ad una risata di gusto: “Ho mostrato la foto a mio marito e ci siamo messi a ridere insieme. Abbiamo pensato fosse esilarante”, spiega la donna che poi dice che questo dettaglio lo ricorderanno per sempre: “Ci siamo trovati benissimo in quel viaggio e questa foto rende quell’esperienza ancora migliore”.

In seguito alla scoperta la coppia ha deciso di mettere la foto su Facebook e su Instagram, dove parenti e amici hanno commentato la spontaneità del primate con divertimento. In conclusione, la donna aggiunge: “Questa esperienza è stata uno dei momenti migliori del viaggio e la foto in sé è qualcosa che non dimenticheremo mai”.