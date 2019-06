Taylor Mega svela di essere bisessuale: “Ho avuto molte esperienze con donne” – VIDEO

Taylor Mega svela ai fan che potrebbe innamorarsi di una donna

Taylor Mega ha attirato non poco l’attenzione dei fan su Instagram. L’ex naufraga ha chiaramente rivelato di essere bisessuale.

La nota influencer marketing ha fatto sapere di aver infatti avuto diverse esperienze con donne nonostante non sia lesbica. Queste le sue parole: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza.”

La Mega ha poi aggiunto: “Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni.”

Sara Fonte