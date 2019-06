Ritrovati due corpi carbonizzati in auto nei pressi di Torvaianica. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine

A Torvaianica, nella zona litoranea vicino Roma, sono stati rinvenuti dai vigli del fuoco due corpi completamente carbonizzati dentro un’auto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

L’incendio si è propagato a Torvaianica in via San Pancrazio. L’automobile, una Ford Fiesta, è stata del tutto distrutta dalle fiamme.

I corpi carbonizzati non sono ancora stati identificati, ma le vittime dovrebbero essere un uomo e una donna. Al momento sono ancora in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, per capire le dinamiche di questa triste vicenda. La zona di via San Pancrazio a Torvaianica è stata transennata.