Uccise i suoi cinque figli, uomo di 37 anni condannato a morte in South Carolina

Timothy Jones, 37 anni, verrà giustiziato per aver commesso l’omicidio dei suoi cinque figli. lo ha stabilito giovedì la giuria che lo ha giudicato nel South Carolina

Ieri, in South Carolina, un uomo è stato condannato a morte. Si tratta di Timothy Jones, un 37enne che ha commesso il delitto forse più atroce che si possa immaginare: ha ucciso i suoi cinque figli. A nulla è servita la dichiarazione dello stesso Jones, che si è detto colpevole ma solo in quanto pazzo: nonostante l’addotta malattia mentale, l’omicida è stato condannato alla pena capitale. La vicenda è stata riportata da Metro.co.uk.

Uccise i suoi cinque figli ed è stato condannato a morte, la giuria non ha accettato le attenuanti fornite dalle testimonianze

Timothy Jones, un uomo statunitense di 37 anni, è stato arrestato e processato dopo aver compiuto dei delitti spaventosi. L’uomo ha ucciso i suoi cinque figli, tutti molto piccoli. Jones ha strangolato Elaine (un anno), Gabriel (2 anni), Elias (7 anni) e Merah (8 anni). Il quinto figlio, il piccolo Nathan di 6 anni, è morto folgorato dopo una punizione inflittagli dal padre nel 2014: Nathan ha dovuto mettere le mani nella presa elettrica fino a quando le scariche non lo hanno ucciso. Le testimonianze che si sono alternate durante il processo hanno dipinto una realtà truce all’interno della famiglia Jones: un clima fatto di violenze, stupri, molestie, assunzione di droghe, prostituzione, fino a giungere a parlare della schizofrenia della madre. Nonostante ciò la giuria ha votato per la condanna a morte.

Uccise i suoi cinque figli ed è stato condannato a morte, i corpi sepolti in Alabama

La giuria, chiamata a decidere in merito alla condanna da comminare al figlicida Timothy Jones, ha deliberato in meno di due ore: non l’ergastolo perché ad attendere il 37enne ci sarà la pena capitale. Sul banco dei testimoni si presentato anche il padre di Timothy Jones, Timothy Jones senior, che ha parlato della vita del figlio e di come sembrava che lui stesse perdendo la testa. È emerso anche un altro dettaglio inquietante: delle liste scritte in cui si specificava come disfarsi dei cadaveri (alcuni li avrebbe dovuti sciogliere, di altri avrebbe dovuto fare in pezzi le ossa). Le autorità hanno ritrovato i corpicini seppelliti su una collina vicino a Camden, in Alabama.

Maria Mento