Barbara Palombelli elogia Barbara D’Urso: “Sul caso Prati è stata un genio”

Ospite del programma “Belve” in onda su Nove, Barbara Palombelli ha elogiato la collega Barbara D’Urso, con la quale condivide il record di ore di messa in onda su Canale 5, ed il suo modo di trattare il “caso Prati” nelle sue trasmissioni, per svariate puntate:

“Il caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone in mano a me sarebbe durata due ore. Con lei condivido il record di ore di messa in onda in tv. “Al giorno sono quattro ore e mezza, credo di essere avanti io. Trovo che lei sia un genio, riesce con pochissimi soldi e mezzi a far lievitare tutto quello che tocca”.

Barbara Palombelli sul “caso Prati”: “Io mi sarei impietosita”

Barbara, del resto, non sarebbe stata in grado di tenere alta l’attenzione sulla vicenda che vede protagonista la Prati e le sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo:

“Io mi sarei impietosita, non avrei affondato il coltello. La D’Urso è riuscita a tenere su quattro-cinque programmi partendo dal nulla, perché non era nulla come poi si è scoperto. Io faccio un altro lavoro, lei è un’attrice, ha una carta in più”.

