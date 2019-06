Cosa c’è stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di sabato 15 giugno 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 15 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 15 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che manda in onda “Signore e signori, Al Bano e Romina Power”, concerto, in replica, dei due artisti, dall’Arena di Verona. In seconda serata, “Milleeunlibro Scrittori in TV”, programma condotto da Gigi Marzullo.

Su Rai 2 va in onda il film “Tutti i segreti della mia famiglia”: dopo che i genitori perdono la vita in un misterioso incidente stradale, Emily deve prendersi cura del fratelli minori Ethan e Lexi. Pur nutrendo dei dubbi su quanto accaduto, decide di lasciarsi tutto alle spalle e trasferirsi in una piccola città della Louisiana. Qui, però, cominciano ad accadere cose strane, che danno ai tre fratelli la sensazione di essere osservati. A seguire, un nuovo episodio di “Bull”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma, dedicato alla natura, “Ogni cosa è illuminata”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone due nuove puntate della soap opera “Una vita”, seguite dal programma “Borghi ritrovati-Una sfida per una nuova vita”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7”. Subito dopo, il film “No problem”.

Su Italia 1 va in onda il film “Alla ricerca dell’isola di Nim”: Alexandra è una famosa scrittrice di libri per l’infanzia, specializzata in storie avventurose e mozzafiato. Tuttavia non è felice: vive, infatti, sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona con l’esterno solo attraverso il computer. A “stanarla” è il messaggio di una piccola fan che le scrive un’accorata richiesta d’aiuto: suo padre è, infatti, scomparso misteriosamente sull’isola dove viveva con lei. Alexandra decide cosi’ di affrontare per la prima volta il mondo, scoprendo quanta avventura vera e quanta meraviglia vi sia nella realtà da cui rifuggiva. In seconda serata, “Ritorno all’isola di Nim”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Little Murders”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo una nuova puntata di “Affari di famiglia”.

Maria Rita Gagliardi