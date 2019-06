Dandolo, bomba su Dagospia: Sara Tommasi incinta come la Prati promessa sposa?

Su “Dagospia”, Alberto Dandolo lancia uno scoop su Sara Tommasi: la sua gravidanza sarebbe finta ed organizzata dalla sua agente, come il matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone.

Dopo il “Prati gate”, un altro caso potrebbe riempire le pagine dei settimanali di gossip ed essere oggetto di discussione nelle principali trasmissioni televisive italiane: la gravidanza di Sara Tommasi. Secondo quanto rivela Alberto Dandolo su “Dagospia”, la showgirl umbra non aspetterebbe un bambino, ma l’arrivo della cicogna, strombazzato dalla sua nuova agente e manager Debora Cattoni, non sarebbe nient’altro che una trovata pubblicitaria, sulla falsariga di quella che ha visto protagonista Pamela Prati, in questi mesi.

Anche il presunto compagno di Sara, tale Angelo, 46 anni attivo come imprenditore nelle acque minerali, non esisterebbe, proprio come Mark Caltagirone che, per settimane, è stato spacciato come futuro marito della Prati. La relazione sentimentale di Sara con Angelo e la presunta gravidanza sarebbero stati inventati dalla Cattoni, ormai ombra della Tommasi, della quale “Dagospia” fornisce alcune note biografiche.

Tutto su Debora Cattoni

“Ha avviato la sua carriera spinta da un amore grande per il cinema e infatti il suo sogno, fin da bambina, era proprio quello di diventare un’attrice famosa ma lei, Debora Cattoni il successo lo ha comunque raggiunto nel mondo dello spettacolo seppur dietro le quinte e occupandosi di eventi, di moda e di management ed ora vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su di lei. Dalla biografia agli esordi passando per la vita privata a inedite curiosità, alla scoperta di una donna che si è creata da sola, Debora Cattoni. Debora Cattoni è nata a Perugia il 20 ottobre del 1981 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Amante del cinema ha avviato presto la sua carriera di attrice ma nel tempo le sue passioni hanno trovato maggior riscontro lavorando dietro le quinte dello star system italiano. Debora inoltre ha trasformato anche la sua grande amicizia con Sara Tommasiin un brillante rapporto di lavoro ed oggi infatti ne è la manager”.

Per quanto concerne la vita privata di Debora, direttrice del magazine “Selfie Mad Girl”, si hanno pochissime informazioni. Si sa soltanto che i suoi genitori sono divorziati, che ha recitato una piccola parte nella fiction “Carabinieri”, che ama le macchine sportive ed i viaggi e che ha partecipato ai casting per il “Grande Fratello 13”.

Ci troviamo di fronte ad una nuova Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo?

Maria Rita Gagliardi