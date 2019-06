Estrazione Superenalotto sabato 15 giugno 2019: probabilità di vincita e numeri vincenti in diretta

Estrazioni Superenalotto sabato 15 giugno 2019: probabilità di vincita e numeri vincenti in diretta

Il sei continua a farsi attendere e il jackpot del Superenalotto di oggi 15 giugno 2019 sfiora i 170 milioni.

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto improbabile). Giocate quindi con estrema moderazione.

Rimanete collegati con noi per avere aggiornamenti live circa l’estrazione odierna del Superenalotto.

Numeri vicenti estrazione Superenalotto 15 giugno

NUMERI VINCENTI: 11 – 22 – 23 – 26 – 32 – 77

Numero Jolly: 18

Numero Superstar: 6