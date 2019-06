Scattano domani gli europei di calcio under 21 in Italia. Chi è Luigi Di Biagio, commissario tecnico degli “azzurrini”?

Domani sera al via gli europei under 21. L’Italia in coabitazione con San Marino ospiterà la manifestazione. Andiamo a scoprire il profilo del nostro commissario tecnico, Luigi Di Biagio.

I tanto attesi europei 21 scatteranno domani con le prime due partite del girone A. Alle 18 la sfida fra Polonia e Belgio e alle 21 a Bologna (stadio Dall’Ara sold out per quest’esordio) il big match fra l’Italia, padrone di casa, e la selezione spagnola.

La nazionale azzurra è guidata dal CT Luigi Di Biagio. Andiamo a scoprire la carriera del nostro allenatore. Di Biagio, dopo una lunghissima carriera da calciatore in serie A (terminata nel 2007) con le maglie di Lazio, Foggia, Roma, Inter, Brescia e Ascoli, ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2008. Di Biagio ha al suo attivo anche 31 presenze in nazionale con 2 gol all’attivo, tante gioie ma anche una grandissima delusione: il rigore sbagliato contro la Francia ai quarti di finale del mondiale ’98.

Di Biagio è dal 2013 alla guida della nazionale under 21. A inizio 2018 anche una breve parentesi di due partite da allenatore della nazionale maggiore

La carriera da allenatore di Luigi Di Biagio parte nel 2008 con alcune esperienze nei settori giovanili, prima da coach dei Giovanissimi Regionali della Polisportiva La Storta e poi come tecnico degli Allievi della Cisco Roma. Nel 2011 il primo incarico federale alla guida della nazionale under 20. Dal 2013 è alla guida della nazionale under 21. L’europeo al via domani sarà il terzo per Luigi Di Biagio: nelle precedenti due edizioni il tecnico è sempre riuscito a portare gli azzurrini alla fase finale; nel 2015 l’Italia uscì nel girone, mentre due anni fa gli azzurrini vennero sconfitti in semifinale per 3-1 dalla Spagna.

A inizio 2018 a Di Biagio venne affidata anche la guida della nazionale maggiore ad interim, prima dell’arrivo di Roberto Mancini. Due amichevoli contro Argentina e Inghilterra (un pareggio e una sconfitta il suo bottino).

L’Italia e Di Biagio vorranno ben figurare nell’Europeo under 21 casalingo al via domani. Qui la lista dei 23 azzurrini.