Gaffe in rete di Chiara Ferragni: per sbaglio, pubblica su Instagram un marchio di costumi di cui è testimonial Giulia De Lellis

Gaffe in rete per Chiara Ferragni. La famosa influencer, che attualmente si trova a Los Angeles insieme al marito Fedez ed il figlio Leone, quest’oggi, per sbaglio, ha pubblicato sulla pagina Instagram della sua “Blondesalad”, una foto che ritrae il marchio di costumi di cui è testimonial Giulia De Lellis, sua collega e, almeno così sembra, rivale. La foto in questione è stata immediatamente rimossa dalla pagina social del blog dell’influencer.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis rivali?

Da tempo si vocifera di una presunta rivalità di Chiara con Giulia, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che, conclusa la tormentata storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante, starebbe vivendo un flirt con il motociclista Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Motivo della maretta? La costante ascesa social di Giulia che, attualmente, avrebbe spodestato Chiara come influencer più famosa e popolare del Web.

Eppure, in una recente intervista rilasciata al quotidiano “Libero”, parlando della Ferragni, la De Lellis ha espresso parole di stima nei suoi confronti:

“Le invidio il suo bellissimo bambino, e poi lei è una mamma strafiga. Magari anch’io arrivassi un giorno ad avere la sua fortuna. D’altronde, Chiara rappresenta un modello per tutte le fashion blogger perché è stata la prima ed è riuscita a raggiungere il successo senza passare dalla televisione”.

Che fossero solo parole di circostanza?

Maria Rita Gagliardi