Maxi Lopez al vetriolo su Wanda Nara: “Non mi fa parlare con i miei figli da tre mesi”

Tra Maxi Lopez e Wanda Nara c’è ancora aria di maretta. Questa volta, il calciatore accusa la moglie di Mauro Icardi di averlo allontanato dai suoi figli.

C’è ancora tensione tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Tra il calciatore e la procuratrice sportiva i rapporti non sono buoni da quando Wanda, nel 2013, si è innamorata ed ha sposato Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Max. Questa volta, Max, davanti alle telecamere del canale argentino “El Trece“, accusa Wanda di averlo allontanato dai loro figli: Valentino, Constantino e Benedicto (10, 8 e 7 anni):

“Non parlo coi miei figli da tre mesi e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati. E’ un momento difficile“

Lopez avrebbe ricevuto dalla Nara dei messaggi piuttosto aggressivi:

“Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, ma non voglio pubblicarli. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro“

La replica di Wanda Nara alle accuse di Maxi Lopez

La replica di Wanda Nara, attraverso il suo legale ai microfoni di “Radio Maitre”, non si è fatta attendere:

“La situazione è sempre la stessa. Il comportamento del signor Lopez è di non versare gli alimenti. Wanda ha comprato ai bambini dei cellulari così lui può chiamarli e parlare con loro. I ragazzi non avranno mai un divieto o una misura che impedisca al padre di parlare con i bambini. Non so si risolverà la cosa, non faccio previsioni. E quello che è successo nei tribunali non è la migliore immagine. Grazie a Mauro Icardi, i ragazzi si vestono, mangiano, vanno a scuola e hanno le medicine. Maxi non fa nulla per i suoi figli”.

