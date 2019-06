Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Giugno 2019: il Capricorno sta ricostruendo, per i Pesci buone novità sul lavoro

Sabato 15 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È importante credere in se stessi e nell’amore, ma soprattutto portare avanti relazioni giuste senza prendere lucciole per lanterne. L’Ariete, a volte, quando si sente rifiutato ama di più, invece questo è un periodo in cui dovresti amare di più quando ti senti accolto e questo Giove ti dà la possibilità di farti sentire più vivo, più forte. È probabile, però, che tu stia camminando su un terreno mobile, e quindi è vero che stai facendo qualche passo avanti rispetto al passato però chi ti aiuta o comunque chi ti favorisce in questo momento può essere un po’ in imbarazzo e quindi se tu dipendi da una persona oppure ci sono dei soci, dei collaboratori, che hanno dubbi, inevitabilmente anche tu ogni tanto risenti di qualche fastidio. Ora puoi agire con più tranquillità. Pensiamo a un’estate importante per i sentimenti;

Toro. In questo weekend hai una grande voglia di vedere gente simpatica, cercare soluzioni personali, direi addirittura ambientali nel senso che vorresti anche stare da qualche altra parte rispetto a dove stai di solito. Sì, proprio tu che di solito non ami vivere delle situazioni troppo avventurose adesso ti lanceresti volentieri in qualcosa di importante. Probabile anche, siccome il Toro ha una grande memoria, che tu voglia incontrare una persona che tempo fa avevi perso di vista. Con questo Mercurio favorevole potrai avere dei significativi vantaggi e i lavori che sviluppi adesso avranno successo nell’ultima parte dell’anno;

Gemelli. Ai Gemelli capita spesso di fare confusione per le troppe cose da fare, perché quando mai un Gemelli non ha tremila impegni nella giornata. Si rischia di fare tutto e male. Queste 48 ore possono provocare anche un sentimento di lieve disagio che si riversa anche sulle persone attorno e un po’ di tensione c’è anche in amore, quindi direi che non è un periodo no però ci sono delle rivalse. Magari non riguardano neanche i sentimenti. Molti nati sotto il segno dei Gemelli adesso vivono una disputa nell’ambito del lavoro, perché c’è qualcuno che frena, un capo che cerca di metterti in imbarazzo, qualcuno che cerca di tagliare- diciamo così- le tue sicurezze, e addirittura qualcuno si potrà arrabbiare, mettere di mezzo un avvocato, cercare in qualche modo di trovare un cavillo per uscire fuori da certe tensioni. Chiaro che se uno vive questo momento di lotta, poi torna a casa e non è che abbia per forza il sorriso stampato in faccia, anche se i Gemelli spesso riescono a sorridere quando le cose non vanno bene;

Cancro. In questo weekend c’è più libertà. Quanta paura, paura di fare le cose male soprattutto se si tratta di un nuovo lavoro. Sappiamo che ci sono nuove mansioni da qualche mese. Ma tu sei forte, non devi avere paura. Certo, con un Saturno in opposizione forse devi far gavetta, questo sì. Forse fai una cosa o hai intenzione di iniziare una cosa che non avevi mai fatto prima. Forse stai facendo un salto nel buio oppure, se riconfermi quello che hai sempre fatto, ci sono dei cambiamenti. Chi non ha una storia procede per inerzia. Chi ha una relazione deve cercare di farla durare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, sabato e domenica, vive due giornate interessanti, utili per coloro che vogliono viaggiare, spostarsi e chissà che proprio grazie a un cambiamento, a un incontro in un’altra città, a un’emozione che nasce non nel solito ambiente, non si possa anche vivere qualcosa di bello a livello sentimentale perché entro Agosto qui avremo un cuore che batte forte, abbiamo un’emotività che diventa prorompente. O si recupera un sentimento o si taglia definitivamente con il passato;

Vergine. La Vergine sta vivendo delle giornate test che permettono di capire se una situazione è importante oppure no. Io credo che siano giornate critiche ma solo se ci sono degli ex che creano dei problemi, se ci sono delle situazioni che non hai chiarito nel passato. Ecco 48 ore che in ogni modo comportano piccoli disagi anche a livello fisico. Ricordiamo che la Vergine, quando è un po’ nervosa, quando deve discutere per non far valere le proprie opinioni, poi sta male di stomaco, intestino, quindi adesso cura un po’ anche l’alimentazione;

Bilancia. Per la Bilancia sabato e domenica sono giornate interessanti. La Luna è favorevole, Venere produce una voglia di amicizia davvero potente. Perché parlo di questo desiderio di amicizia? Perché non c’è stata nel lavoro, perché gli equilibri in certi casi sono stati precari e questo Saturno dissonante dice che c’è un grande impegno, forse una fatica, ma alla fine tutti i sacrifici saranno premiati. Penso che sia il momento giusto per parlare, direi anche lamentandosi con una persona che non ti ha capito. Sul piano professionale ancora non ci sono certezze e questo un po’ pesa;

Scorpione. Lo Scorpione l’unica cosa che deve fare in questo periodo è andare con ordine. Posso parlare di un periodo non proprio facile a livello economico. Questo non vuol dire che tutti siano in bolletta ma magari anche un lavoro sarà rinnovato a qualche spicciolo in meno, oppure tu vorresti fare altro ma non ci sono i soldi per fare altro. Se sei subordinato al volere di qualcuno, inevitabilmente devi seguire una strada che non ti piace ma che comunque è meglio che tu segua. Urano dissonante parla di cambiamenti che possono essere da un semplice cambio di ufficio, di orario, di ruolo, di mansione, a qualcosa di più importante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario non è certo il tipo che si lascia corrompere o bloccare da ricatti di tipo morale, quindi tutti quelli che sono innamorati di un Sagittario devono sapere con chiarezza che questo è un segno che non si ferma mai. Il tuo è un segno che vuole dare molto agli altri ma non vuole mai sentirsi troppo obbligato, però spesso agisci in maniera un po’ strana perché per esempio, quando nasce un amore, tu sei pronto a giurare passione eterna salvo poi perdere colpi nel tempo, e quando giuri passione eterna vuoi che la persona che ti interessa sia con te e solo per te per mesi, poi però quando le cose non vanno bene ti defili e pensi che sia meglio andarsene. Questi alti e bassi sono chiaramente da gestire con attenzione. Le nuove storie d’amore decolleranno entro l’estate insieme ai progetti che hai in mente. Si salvano i Sagittario, anche per il rotto della cuffia: quante volte ho detto che si cade in piedi;

Capricorno. Nel precedente oroscopo ho concluso dicendo che ci vuole pazienza perché tutto quello che adesso stai programmando, progettando, è un po’ nebbioso ma a fine anno sarà concreto, con Giove e Saturno nel tuo spazio zodiacale. È come se stessi ricostruendo la tua vita. Il Capricorno non ha paura di sbagliare e ricostruire tutto quello che non funziona, anche perché utilizza gli stessi materiali. È come se, per metafora, immaginassimo il crollo di una casa: ecco, il Capricorno va lì, non cambia mattoni, cerca di recuperare tutto quello che è possibile recuperare perché l’esperienza conta. Quindi, se è crollato un amore, se è crollato il lavoro, tu non butterai tutto alle ortiche ma prenderai quello che è giusto, quello che è rimasto, quello che è stabile, quello che sano per ripartire. Dopo una disillusione si può ripartire, appunto;

Acquario. L’Acquario, tra sabato e domenica, deve vivere qualcosa di nuovo. Lo dico a ragion veduta perché se non ci si allontana da certi pensieri, se in questi giorni si continuano a fare delle cose sbagliate, si rischia un errore, di sbagliare anche nei rapporti con gli altri. C’è una forte tensione, una forte elettricità. È un bel cielo per pensare a un trasferimento, a un cambiamento che qualcuno potrà anche attuare grazia a una trasformazione che sta avvenendo nell’ambito del lavoro;

Pesci. Una piccola bugia per togliersi di impaccio, una frase detta male: qualsiasi cosa può scatenare un atteggiamento di grande agitazione e nervosismo. Diciamo che per 48 ore devi cercare di stare sereno. È chiaro che ognuno ha la propria storia. Alcune relazioni si sono interrotte, altre sono ai ferri corti e qualcuno ha cercato anche di trovare sfogo altrove. Io dico sempre ai nati sotto il segno dei Pesci se avete qualche problema o parlate, oppure dovete sfogarvi, perché altrimenti alimentati solo dissensi con voi stessi, perché poi fate delle cose di cui poi vi pentite. Ottimale questo periodo per ricostruire un’intesa. Buone novità per il lavoro, dove chi ha iniziato un progetto deve solamente curare qualche dettaglio di tipo tecnico, burocratico o legale. Poi lo sappiamo: dall’autunno via libera.

Maria Mento